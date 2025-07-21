https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-aciklamasi-bir-ihmal-varsa-ogretmen-arkadasimizin-okula-cep-1098041374.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS açıklaması: 'Bir ihmal varsa öğretmen arkadaşımızın okula cep telefonuyla girmesidir'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS açıklaması: 'Bir ihmal varsa öğretmen arkadaşımızın okula cep telefonuyla girmesidir'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının sızdırıldığı" iddialarına ilişkin, "PDF'in matbu... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T17:13+0300

2025-07-21T17:13+0300

2025-07-21T17:23+0300

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi ve LGS'ye yönelik soru sızdırılması iddialarına yönelik bir kez daha konuştu.'PDF matbu materyalden'Tekin, sınavla ilgili en önemli kriterlerinden birinin öğretmenler dahil sınav binasına cep telefonlarının sokulmaması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:Yusuf Tekin'den 'geri zekalı' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'ye ilişkin 'pis kokular geliyor' yorumuna sert tepki göstermiş ve "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Tekin, geri zekalı tabirine ilişkin "Benim şahsımla ilgili bugüne kadar Özgür Özel ve CHP'li bir sürü kişinin konuşmalarında kullandığı çok ağır ifadeler var. 'Cumhuriyet düşmanı'ndan tutun, 'kazma', 'liyakatsiz', 'yeteneksiz', 'kötü niyetli', 'Yüce Divanda yargılayacaksın, alnını karışlayacağız'. Bunların hiçbirisiyle ilgili ağır bir ifade kullanmadım. Tamamen politik sınırlar içerisinde ifade kullandım fakat şimdi yaklaşık 13-14 yaşında 1 milyon çocuğumuz, bu ülkenin geleceği diye tanımladığımız çocuklar. Bu çocukları kendi siyasi çıkarlarınıza alet etmeyin, bunu bizim üzerimizden yapın, bize hakaret edin, bizi itham edin ama bir noktadan sonra artık o ifadeyi kullanmak durumunda kaldık." diyerek açıklama yaptı.'Sorular tamamen bizim okullarımızda okutulan ders kitaplarından'Tekin, "O günlerde hep beraber CHP'li belediyelerdeki operasyonlar, baklava kutuları vesaire bunları konuşuyorduk. Birdenbire bu çocuklar üzerinden böyle bir gündem oluşturuldu ve bu gerçekten rahatsız edici, bence ahlaki açıdan da tartışmalı, tutarsız bir durum." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tekin, bu yıl yapılan merkezi sınavda 66 ildeki 582 sınav binasında tam puan yapan öğrencilerin bulunduğuna dikkati çekerek, toplam 211 ilçeden 500 tam puan yapan öğrencilerin çıktığını belirtti.Ziyaret ettikleri bütün okullarda Bakanlık tarafından dağıtılan ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve öğretmenlerin anlattığı derslerin bu sınava referans olduğunu söylediklerini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:'İmam hatip ortaokulları normal ortaokullara göre daha başarılı'Bakan Tekin, LGS'de imam hatip ortaokulları ve imam hatip lisesi bünyesindeki ortaokullarda tam puan alan öğrencilere ilişkin iddialara da değindi.Sınavdaki genel başarıyı değerlendirirken imam hatip ortaokullarının normal ortaokullara göre daha başarılı olduğunu gördüklerini söyleyen Tekin, "Bu, bir gerçek ama bu soruların imam hatipli çocuklara dağıtıldığı anlamına gelmez. Bu, şu anlama gelir: İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri, son yıllarda veliler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen, talep edilen okullar ve bu okullarımızda uygulanan eğitim programı ve o okullardaki öğretmenlerimizin fedakarlıkları sayesinde bu okullarımızın başarı çıtası yükseliyor. Bu kadar basit." diye konuştu.Öğrencilerin ücretsiz olarak istedikleri öğretmenden kurs alabildiklerini dile getiren Tekin, Destekleme ve Yerleştirme Kurslarına (DYK) ilişkin bilgi verdi.LGS'de tam puan alan öğrenciler: Ders ortalamaları 100'e yakınBakan Tekin, tam puan yapan öğrencilerin ders ortalamalarını çıkarttıklarına dikkati çeken Tekin, "Bu 719 çocuğumuzun tamamının yani ortalama notları 100'e yakın, 99,7 ve 99,8 gibi." dedi.Uluslararası standartların sınavın ayırt edicilik düzeyinin yeterli olduğunu gösterdiğini dile getiren Tekin, bu yıl yapılan sınavın zorluk düzeyinin daha önceki sınavlarla aynı zorluk düzeyine sahip olduğunun altını çizdi.'63 tane imam hatip okullarından tam yapan öğrencimiz var'Tekin, "Diyarbakır'da 300 birinci çıktı çünkü Terörsüz Türkiye'yi oradaki insanlara kabul ettirmek için torpil yapıldı." iddialarına ilişkin şunları söyledi:'4 tane tam puan alan öğrenci var aynı okuldan'Trabzon'daki Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokuldaki iddialara ilişkin Tekin, şunları kaydetti:Bakan Tekin, soruları Bakanlık görevlileri dışındaki kişilerin hazırladığı iddiasını da yalanladı.'Olaydan haberdar olur olmaz hemen o gün soruşturmamızı açtık'Bu yıl LGS'ye ilişkin analiz raporunun yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin soru üzerine Tekin, sınava ilişkin bir rapor yayımladıklarını, ayrıca başka bir rapor daha yayımlayacaklarını söyledi.Bakan Tekin, çocukları yarıştırma felsefesinden uzaklaştırmak istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda 'Şu kadar birincimiz var.' denmiş olabilir Bakanlıktan. 'Şu ilden şu kadar birinci var.' denmiş olabilir. Ben bunları pedagojik olarak doğru bulmuyorum." diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS soruşturmasıLGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin 29 kişiyle ilgili açılan soruşturmanın hangi aşamada olduğuyla alakalı soru üzerine Tekin, şu yanıtı verdi:'Bu yıl 100 liraya verdiği hizmeti önümüzdeki yıl 500 liraya veriyorsa bu, bir sahtekarlıktır'Bakan Tekin, özel okul ücretlerine ilişkin soru üzerine, Türkiye'deki yaklaşık 12 bin özel okulun ücret skalasını takip ettiklerini söyledi.Tüm çocuklara devlet okulu seçeneği sunduklarını anlatan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:2025 yılının başından itibaren özel okulların kıyafet, yemek ve kırtasiye giderlerini de enflasyona orantılı biçimde artırabileceklerini yine kayıt altına aldık. Onun üstüne çıkarlarsa okullarla ilgili ceza işlemleri uygulayacağız."

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