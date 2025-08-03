https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/ito-duyurdu-istanbulda-fiyati-en-fazla-artan-ve-dusen-urun-belli-oldu-1098339701.html

İTO duyurdu: İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve düşen ürün belli oldu

İTO duyurdu: İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve düşen ürün belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Temmuz 2025 dönemine ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Endekste yer alan 336 ürünün 186’sında fiyat artışı... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T19:18+0300

2025-08-03T19:18+0300

2025-08-03T19:18+0300

ekonomi̇

türkiye

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

fiyatı azalan ürün ve hizmetler

fiyatı artan ürün ve hizmetler

meyve

meyve suyu

meyve-sebze ithalatı

kuru meyve

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı.İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da Temmuz ayında 336 üründen 186’sının fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatında düşüş yaşandı.Kiraz zam şampiyonu olduGeçen ay fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 29.5’lik zamla kiraz oldu. Kirazı yüzde 28.7 oranla doğal gaz, yüzde 28.5 oranla çilek, yüzde 28 oranla uçak bileti, yüzde 25.1 zamla limon ve yüzde 20 zamla ameliyat ve uzman doktor muayene ücretleri takip etti. Ayrıca yüzde 19.9 artışla edebi kitaplar, yüzde 19.8 yükselişle domates, yüzde 19.5 artışla sivri biber, yüzde 19 zamla çarliston biber ve yüzde 17.3 zamla armut da fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Konserve bezelye, turşu, rakı ve kayısı gibi ürünlerde de dikkat çekici artışlar yaşandı.Karpuz en çok düşen ürün olduDiğer yandan, Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 49.5’lik gerilemeyle karpuz oldu. Onu yüzde 40.5 düşüşle kavun, yüzde 17.7 düşüşle salatalık, yüzde 17.5 düşüşle erik, yüzde 14.9 düşüşle kabak ve yüzde 10.2 düşüşle maydanoz izledi. Patlıcan, taze fasulye, havuç, yeşil soğan ve kuru soğan gibi ürünlerde de fiyat düşüşleri gözlendi. Patates, sarımsak, muz, yumurta ve dolmalık biber gibi temel gıda ürünlerinde de yüzde 2 ila 4 arasında fiyat gerilemeleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/temmuz-ayi-enflasyon-verisi-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1098339585.html

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türkiye, i̇stanbul ticaret odası (i̇to), fiyatı azalan ürün ve hizmetler, fiyatı artan ürün ve hizmetler, meyve, meyve suyu, meyve-sebze ithalatı, kuru meyve