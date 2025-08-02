Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/alacatida-silahli-catisma-4-kisi-yaralandi-2-gozalti-1098317632.html
Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı
Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T03:32+0300
2025-08-02T04:00+0300
türki̇ye
i̇zmir
çeşme
alaçatı
silahlı saldırı
silahlı kavga
yaralı
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi tabanca ile, iki kişi ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.Ekol TV'nin haberine göre, söz konusu eğlence mekanı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın. Çıkan tartışma esnasında, Mustafa Aksallı'nın ayağından vurulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/basaksehirde-kediyi-vahsice-oldurdu-hayvanlara-yonelik-siddet-asla-cezasiz-kalmayacaktir-1098314272.html
türki̇ye
i̇zmir
çeşme
alaçatı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaçatı, ezgi mola, mustafa aksakallı,
alaçatı, ezgi mola, mustafa aksakallı,

Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı

03:32 02.08.2025 (güncellendi: 04:00 02.08.2025)
© AA / Kaan Recep AtalayPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© AA / Kaan Recep Atalay
Abone ol
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi tabanca ile, iki kişi ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ekol TV'nin haberine göre, söz konusu eğlence mekanı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın. Çıkan tartışma esnasında, Mustafa Aksallı'nın ayağından vurulduğu belirtildi.
Başakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
TÜRKİYE
Başakşehir'de kediyi vahşice öldürdü: 'Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır'
Dün, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала