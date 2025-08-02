https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/alacatida-silahli-catisma-4-kisi-yaralandi-2-gozalti-1098317632.html

Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı

Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

i̇zmir

çeşme

alaçatı

silahlı saldırı

silahlı kavga

yaralı

silah

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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi tabanca ile, iki kişi ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.Ekol TV'nin haberine göre, söz konusu eğlence mekanı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın. Çıkan tartışma esnasında, Mustafa Aksallı'nın ayağından vurulduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/basaksehirde-kediyi-vahsice-oldurdu-hayvanlara-yonelik-siddet-asla-cezasiz-kalmayacaktir-1098314272.html

türki̇ye

i̇zmir

çeşme

alaçatı

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alaçatı, ezgi mola, mustafa aksakallı,