https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/alacatida-silahli-catisma-4-kisi-yaralandi-2-gozalti-1098317632.html
Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı
Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T03:32+0300
2025-08-02T03:32+0300
2025-08-02T04:00+0300
türki̇ye
i̇zmir
çeşme
alaçatı
silahlı saldırı
silahlı kavga
yaralı
silah
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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi tabanca ile, iki kişi ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.Ekol TV'nin haberine göre, söz konusu eğlence mekanı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın. Çıkan tartışma esnasında, Mustafa Aksallı'nın ayağından vurulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/basaksehirde-kediyi-vahsice-oldurdu-hayvanlara-yonelik-siddet-asla-cezasiz-kalmayacaktir-1098314272.html
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alaçatı, ezgi mola, mustafa aksakallı,
alaçatı, ezgi mola, mustafa aksakallı,
Alaçatı'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı, 2 gözaltı
03:32 02.08.2025 (güncellendi: 04:00 02.08.2025)
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi tabanca ile, iki kişi ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ekol TV'nin haberine göre, söz konusu eğlence mekanı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın. Çıkan tartışma esnasında, Mustafa Aksallı'nın ayağından vurulduğu belirtildi.