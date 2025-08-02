https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı: 600 bin kamu işçisi için yeni maaş artışı geliyor

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı: 600 bin kamu işçisi için yeni maaş artışı geliyor

Sputnik Türkiye

Kamu işçilerine yönelik zam pazarlığında sona gelindi. 2025-2026 dönemini kapsayacak protokol bugün imzalandı. 600 bin kamu işçisi için anlaşmaya varıldı, bu... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T14:04+0300

2025-08-02T14:04+0300

2025-08-02T14:13+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

helal akreditasyon kurumu (hak)

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HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren arasındaki Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imzalar atıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11’lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.Atalay, “Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki ‘bir problem yok’, biz de bakanlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak” diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/kamu-iscisi-zamminda-anlasma-saglandi-1098318894.html

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Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), helal akreditasyon kurumu (hak), tl, maaş, brüt maaş, net maaş