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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı: 600 bin kamu işçisi için yeni maaş artışı geliyor
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı: 600 bin kamu işçisi için yeni maaş artışı geliyor
Sputnik Türkiye
Kamu işçilerine yönelik zam pazarlığında sona gelindi. 2025-2026 dönemini kapsayacak protokol bugün imzalandı. 600 bin kamu işçisi için anlaşmaya varıldı, bu... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T14:04+0300
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ekonomi̇
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
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HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren arasındaki Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imzalar atıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11’lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.Atalay, “Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki ‘bir problem yok’, biz de bakanlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak” diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/kamu-iscisi-zamminda-anlasma-saglandi-1098318894.html
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cevdet yılmaz, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), helal akreditasyon kurumu (hak), tl, maaş, brüt maaş, net maaş
cevdet yılmaz, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), helal akreditasyon kurumu (hak), tl, maaş, brüt maaş, net maaş

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı: 600 bin kamu işçisi için yeni maaş artışı geliyor

14:04 02.08.2025 (güncellendi: 14:13 02.08.2025)
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© AA
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Kamu işçilerine yönelik zam pazarlığında sona gelindi. 2025-2026 dönemini kapsayacak protokol bugün imzalandı. 600 bin kamu işçisi için anlaşmaya varıldı, bu yılın ilk yarısı için yüzde 24, ikinci yarısı için yüzde 11 zam yapılacak
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren arasındaki Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11’lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.
Atalay, “Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki ‘bir problem yok’, biz de bakanlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak” diye konuşmuştu.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
EKONOMİ
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı: İmzalar bugün atılacak
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