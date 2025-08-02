https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/cin-ve-hindistani-rusyaya-karsi-bir-baski-aracina-donusturme-girisimi-basarisizliga-mahkum-1098326027.html

‘Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürme girişimi başarısızlığa mahkum’

‘Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürme girişimi başarısızlığa mahkum’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir ‘baskı aracına’ dönüştürme girişiminin başarısızlığa... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T23:53+0300

2025-08-02T23:53+0300

2025-08-02T23:51+0300

dünya

leonid slutskiy

rusya devlet duması

abd

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yeni delhi

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yaptırım

gümrük tarifesi

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Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Slutskiy, Avrupa-Atlantikçilerin ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Çin ve Hindistan'ı Rusya üzerinde bir ‘baskı aracı’ haline getirme girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.Slutskiy, "ABD’nin olası Rusya karşıtı ikincil yaptırımları uygulamakla Çin ve Hindistan'la gireceği siyasi ‘bilek güreşinde’ kaybetme riski büyük” ifadelerine yer verdi.Rus vekil, ne Çin ne de Hindistan'ın egemenliklerine meydan okuyanlara ‘haraç’ ödemek istemeyeceğini belirterek, “Avrupa-Atlantikçilerin Pekin ve Yeni Delhi'yi ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Moskova üzerinde bir "baskı aracı" haline getirmeçabaları başarısızlığa mahkumdur. Küresel çoğunluğun Batılı azınlığın kurallarına göre oynaması olası değildir. Bu saçmalık olur” değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump daha önce Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığına dair kendisine bilgi verildiğini söylemişti. Aynı zamanda Hint gazetesi Mint, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hindistan devletine ait rafinerilerin Rus tedarikçilerden petrol almaya devam ettiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trump-meksika-tarifelerini-90-gun-uzatti-yeni-ticaret-anlasmasi-yolda-1098286246.html

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leonid slutskiy, rusya devlet duması, abd, çin, pekin, yeni delhi, hindistan, yaptırım, gümrük tarifesi