https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/cin-ve-hindistani-rusyaya-karsi-bir-baski-aracina-donusturme-girisimi-basarisizliga-mahkum-1098326027.html
‘Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürme girişimi başarısızlığa mahkum’
‘Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürme girişimi başarısızlığa mahkum’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir ‘baskı aracına’ dönüştürme girişiminin başarısızlığa... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T23:53+0300
2025-08-02T23:53+0300
2025-08-02T23:51+0300
dünya
leonid slutskiy
rusya devlet duması
abd
çin
pekin
yeni delhi
hindistan
yaptırım
gümrük tarifesi
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Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Slutskiy, Avrupa-Atlantikçilerin ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Çin ve Hindistan'ı Rusya üzerinde bir ‘baskı aracı’ haline getirme girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.Slutskiy, "ABD’nin olası Rusya karşıtı ikincil yaptırımları uygulamakla Çin ve Hindistan'la gireceği siyasi ‘bilek güreşinde’ kaybetme riski büyük” ifadelerine yer verdi.Rus vekil, ne Çin ne de Hindistan'ın egemenliklerine meydan okuyanlara ‘haraç’ ödemek istemeyeceğini belirterek, “Avrupa-Atlantikçilerin Pekin ve Yeni Delhi'yi ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Moskova üzerinde bir "baskı aracı" haline getirmeçabaları başarısızlığa mahkumdur. Küresel çoğunluğun Batılı azınlığın kurallarına göre oynaması olası değildir. Bu saçmalık olur” değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump daha önce Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığına dair kendisine bilgi verildiğini söylemişti. Aynı zamanda Hint gazetesi Mint, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hindistan devletine ait rafinerilerin Rus tedarikçilerden petrol almaya devam ettiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trump-meksika-tarifelerini-90-gun-uzatti-yeni-ticaret-anlasmasi-yolda-1098286246.html
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leonid slutskiy, rusya devlet duması, abd, çin, pekin, yeni delhi, hindistan, yaptırım, gümrük tarifesi
leonid slutskiy, rusya devlet duması, abd, çin, pekin, yeni delhi, hindistan, yaptırım, gümrük tarifesi
‘Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürme girişimi başarısızlığa mahkum’
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Çin ve Hindistan'ı Rusya’ya karşı bir ‘baskı aracına’ dönüştürme girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.
Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Slutskiy, Avrupa-Atlantikçilerin ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Çin ve Hindistan'ı Rusya üzerinde bir ‘baskı aracı’ haline getirme girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Slutskiy, "ABD’nin olası Rusya karşıtı ikincil yaptırımları uygulamakla Çin ve Hindistan'la gireceği siyasi ‘bilek güreşinde’ kaybetme riski büyük” ifadelerine yer verdi.
Rus vekil, ne Çin ne de Hindistan'ın egemenliklerine meydan okuyanlara ‘haraç’ ödemek istemeyeceğini belirterek, “Avrupa-Atlantikçilerin Pekin ve Yeni Delhi'yi ikincil yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayarak Moskova üzerinde bir "baskı aracı" haline getirmeçabaları başarısızlığa mahkumdur. Küresel çoğunluğun Batılı azınlığın kurallarına göre oynaması olası değildir. Bu saçmalık olur” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmayı planladığına dair kendisine bilgi verildiğini söylemişti. Aynı zamanda Hint gazetesi Mint, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hindistan devletine ait rafinerilerin Rus tedarikçilerden petrol almaya devam ettiğini aktarmıştı.