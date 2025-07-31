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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trump-meksika-tarifelerini-90-gun-uzatti-yeni-ticaret-anlasmasi-yolda-1098286246.html
Trump, Meksika tarifelerini 90 gün uzattı: Yeni ticaret anlaşması yolda
Trump, Meksika tarifelerini 90 gün uzattı: Yeni ticaret anlaşması yolda
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ithalatına uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle uzattığını açıkladı. Trump, Meksika'yla bu süre zarfında yeni bir ticaret... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T19:29+0300
2025-07-31T19:29+0300
dünya
meksika
donald trump
çelik
tarife
gümrük tarifesi
ticaret
e-ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Meksika’dan ithal edilen ürünlere yönelik mevcut tarifeleri 90 gün süreyle uzattığını duyurdu.Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeyi 'çok başarılı' olarak nitelendirerek, iki ülkenin bu süre içinde yeni bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediğini bildirdi.Uzatılan tarifeler kapsamında Meksika'nın fentanil ve otomobiller için yüzde 25, çelik, alüminyum ve bakır içinse yüzde 50 oranında vergi ödemeye devam edeceği belirtildi. Trump ayrıca, Meksika’nın tarife dışı ticaret engellerini kaldırmayı kabul ettiğini ve sınır güvenliği konusunda işbirliğinin süreceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html
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meksika, donald trump, çelik, tarife, gümrük tarifesi, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı
meksika, donald trump, çelik, tarife, gümrük tarifesi, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı

Trump, Meksika tarifelerini 90 gün uzattı: Yeni ticaret anlaşması yolda

19:29 31.07.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ithalatına uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle uzattığını açıkladı. Trump, Meksika'yla bu süre zarfında yeni bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini belirtti. Tarifeler; fentanil, otomobil, çelik, alüminyum ve bakır ürünlerini kapsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Meksika’dan ithal edilen ürünlere yönelik mevcut tarifeleri 90 gün süreyle uzattığını duyurdu.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeyi 'çok başarılı' olarak nitelendirerek, iki ülkenin bu süre içinde yeni bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediğini bildirdi.
Uzatılan tarifeler kapsamında Meksika'nın fentanil ve otomobiller için yüzde 25, çelik, alüminyum ve bakır içinse yüzde 50 oranında vergi ödemeye devam edeceği belirtildi. Trump ayrıca, Meksika’nın tarife dışı ticaret engellerini kaldırmayı kabul ettiğini ve sınır güvenliği konusunda işbirliğinin süreceğini vurguladı.
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
DÜNYA
Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak
9 Temmuz, 20:43
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