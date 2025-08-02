https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/halaya-davetsiz-girdi-kina-gecesi-karisti-15-yarali-1098319463.html

Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı

Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T12:47+0300

2025-08-02T12:47+0300

2025-08-02T12:47+0300

yaşam

sivas

halay

halay

halayı

polis

yaralı

yaralılar

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İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine aileler arasında tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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sivas, halay, halay, halayı, polis, yaralı, yaralılar