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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/halaya-davetsiz-girdi-kina-gecesi-karisti-15-yarali-1098319463.html
Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı
Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T12:47+0300
2025-08-02T12:47+0300
yaşam
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halay
halayı
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yaralı
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İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine aileler arasında tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/kamu-iscisi-zamminda-anlasma-saglandi-1098318894.html
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sivas, halay, halay, halayı, polis, yaralı, yaralılar
sivas, halay, halay, halayı, polis, yaralı, yaralılar

Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı

12:47 02.08.2025
© AA / Esmer GeçalAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© AA / Esmer Geçal
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Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine aileler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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