https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turkiye-italya-libya-zirvesi-tamamlandi-iletisim-baskanligindan-ilk-aciklama-1098311538.html

Türkiye-İtalya-Libya zirvesi tamamlandı: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama

Türkiye-İtalya-Libya zirvesi tamamlandı: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T18:19+0300

2025-08-01T18:19+0300

2025-08-01T18:19+0300

türki̇ye

türkiye

i̇letişim başkanlığı

libya

i̇talya

giorgia meloni

akdeniz

doğu akdeniz

doğu akdeniz gaz forumu

göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098308127_0:200:2864:1810_1920x0_80_0_0_9adbf5c0417dcd7c235a63a724e04e2b.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya Zirvesi kapsamında Meloni ve Dibeybe'yle İstanbul’da bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, üç ülke liderinin Akdeniz bölgesindeki düzensiz göç, güvenlik tehditleri ve ekonomik iş birliği fırsatlarını ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, İtalya ve Libya’nın birlikte hareket etmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, göçün temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bunun da çok taraflı eş güdümle mümkün olabileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da dikkat çekti. Acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Erdoğan, kalıcı çözümün Doğu Kudüs’ü başkent kabul eden, 1967 sınırları temelinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasından geçtiğini belirtti.Zirve sonucunda, üç ülke arasında oluşturulan iş birliği komitelerinin düzenli olarak toplanması ve alınan kararların liderler düzeyinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, İtalya ve Libya’nın ortak çıkarları doğrultusunda iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/dolmabahcede-kritik-zirve-erdogan-meloni-ve-dibeybe-ile-gorustu-1098307975.html

türki̇ye

libya

i̇talya

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇letişim başkanlığı, libya, i̇talya, giorgia meloni, akdeniz, doğu akdeniz, doğu akdeniz gaz forumu, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen kampları, göçmen kaçakçılığı