https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turkiye-italya-libya-zirvesi-tamamlandi-iletisim-baskanligindan-ilk-aciklama-1098311538.html
Türkiye-İtalya-Libya zirvesi tamamlandı: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama
Türkiye-İtalya-Libya zirvesi tamamlandı: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T18:19+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya Zirvesi kapsamında Meloni ve Dibeybe'yle İstanbul’da bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, üç ülke liderinin Akdeniz bölgesindeki düzensiz göç, güvenlik tehditleri ve ekonomik iş birliği fırsatlarını ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, İtalya ve Libya’nın birlikte hareket etmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, göçün temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bunun da çok taraflı eş güdümle mümkün olabileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da dikkat çekti. Acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Erdoğan, kalıcı çözümün Doğu Kudüs’ü başkent kabul eden, 1967 sınırları temelinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasından geçtiğini belirtti.Zirve sonucunda, üç ülke arasında oluşturulan iş birliği komitelerinin düzenli olarak toplanması ve alınan kararların liderler düzeyinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, İtalya ve Libya’nın ortak çıkarları doğrultusunda iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/dolmabahcede-kritik-zirve-erdogan-meloni-ve-dibeybe-ile-gorustu-1098307975.html
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türkiye, i̇letişim başkanlığı, libya, i̇talya, giorgia meloni, akdeniz, doğu akdeniz, doğu akdeniz gaz forumu, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen kampları, göçmen kaçakçılığı
türkiye, i̇letişim başkanlığı, libya, i̇talya, giorgia meloni, akdeniz, doğu akdeniz, doğu akdeniz gaz forumu, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen kampları, göçmen kaçakçılığı
Türkiye-İtalya-Libya zirvesi tamamlandı: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede üç ülke arasındaki iş birliği alanları, bölgesel gelişmeler ve ortak güvenlik meseleleri masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya Zirvesi kapsamında Meloni ve Dibeybe'yle İstanbul’da bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, üç ülke liderinin Akdeniz bölgesindeki düzensiz göç, güvenlik tehditleri ve ekonomik iş birliği fırsatlarını ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, İtalya ve Libya’nın birlikte hareket etmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, göçün temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bunun da çok taraflı eş güdümle mümkün olabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da dikkat çekti. Acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Erdoğan, kalıcı çözümün Doğu Kudüs’ü başkent kabul eden, 1967 sınırları temelinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasından geçtiğini belirtti.
Zirve sonucunda, üç ülke arasında oluşturulan iş birliği komitelerinin düzenli olarak toplanması ve alınan kararların liderler düzeyinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, İtalya ve Libya’nın ortak çıkarları doğrultusunda iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.