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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/dolmabahcede-kritik-zirve-erdogan-meloni-ve-dibeybe-ile-gorustu-1098307975.html
Dolmabahçe’de kritik zirve: Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü
Dolmabahçe’de kritik zirve: Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T15:51+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmelerin merkezinde, Türkiye’nin Akdeniz’deki jeopolitik rolü, Libya’daki istikrar süreci ve Avrupa ile ilişkiler yer aldı.Doğu Akdeniz ve Libya gündemin merkezindeydiÜçlü temaslarda, özellikle Libya’daki siyasi geçiş süreci, Doğu Akdeniz’de enerji ve güvenlik iş birlikleri, göçmen hareketleri ve NATO–AB ilişkileri bağlamında bölgesel koordinasyon gibi konular ele alındı. Türkiye’nin Libya’daki yeniden inşa sürecine verdiği destek ve İtalya’nın bölgede artan rolü, görüşmelerin stratejik boyutunu güçlendirdi.Türkiye, Akdeniz diplomasisinde merkezdeİtalya ve Libya liderleriyle gerçekleştirilen bu diplomatik temas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de istikrar sağlayıcı rolünü güçlendirme adımlarının devamı niteliğinde. Erdoğan’ın iki liderle yaptığı görüşmelerin, ilerleyen dönemde somut iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trumpin-yeni-gumruk-tarifesine-turkiyeden-ilk-aciklama-1098303217.html
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libya, nato, giorgia meloni, akdeniz, görüşme, ikili görüşme, abdulhamid dibeybe, abdülhamid dibeybe
libya, nato, giorgia meloni, akdeniz, görüşme, ikili görüşme, abdulhamid dibeybe, abdülhamid dibeybe

Dolmabahçe’de kritik zirve: Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü

15:51 01.08.2025
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmelerde Doğu Akdeniz, Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerin merkezinde, Türkiye’nin Akdeniz’deki jeopolitik rolü, Libya’daki istikrar süreci ve Avrupa ile ilişkiler yer aldı.

Doğu Akdeniz ve Libya gündemin merkezindeydi

Üçlü temaslarda, özellikle Libya’daki siyasi geçiş süreci, Doğu Akdeniz’de enerji ve güvenlik iş birlikleri, göçmen hareketleri ve NATO–AB ilişkileri bağlamında bölgesel koordinasyon gibi konular ele alındı. Türkiye’nin Libya’daki yeniden inşa sürecine verdiği destek ve İtalya’nın bölgede artan rolü, görüşmelerin stratejik boyutunu güçlendirdi.

Türkiye, Akdeniz diplomasisinde merkezde

İtalya ve Libya liderleriyle gerçekleştirilen bu diplomatik temas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de istikrar sağlayıcı rolünü güçlendirme adımlarının devamı niteliğinde. Erdoğan’ın iki liderle yaptığı görüşmelerin, ilerleyen dönemde somut iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.
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