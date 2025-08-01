https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turk-is-duyurdu-kamu-iscisine-son-teklif-belli-oldu-1098290141.html

TÜRK-İŞ duyurdu: Kamu işçisine son teklif belli oldu

TÜRK-İŞ duyurdu: Kamu işçisine son teklif belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, hükümetin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T00:55+0300

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türki̇ye

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türkiye

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin son zam teklifini olumluya yakın bulduklarını açıkladı.Beştepe'de TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi. Grev kararı öncesi yapılan görüşmede Atalay, hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirterek, "Teklifte yüzde 11’i aştık ama yüzde 16.57’yi bulmadık. Ona yakın bir rakam" dedi.Sürecin sendika temsilcileri ve işçilerin değerlendirmesiyle devam edeceğini vurgulayan Atalay, “Arkadaşlara ‘gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun’ diyeceğim. Eğer memnunlarsa bize bildirsinler, biz de en geç Cumartesi gününe kadar bakanlığa bildiririz” ifadelerini kullandı. Atalay, hükümetin son teklifini "olumluya yakın" olarak değerlendirdi.

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