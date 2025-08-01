https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turk-is-duyurdu-kamu-iscisine-son-teklif-belli-oldu-1098290141.html
TÜRK-İŞ duyurdu: Kamu işçisine son teklif belli oldu
TÜRK-İŞ duyurdu: Kamu işçisine son teklif belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, hükümetin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T00:55+0300
2025-08-01T00:55+0300
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
türkiye
kamu
kamu görevlisi
kamu borcu
kamu personeli
kamu çalışanı
kamu işçileri birliği (ate)
kamu işçisi
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin son zam teklifini olumluya yakın bulduklarını açıkladı.Beştepe'de TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi. Grev kararı öncesi yapılan görüşmede Atalay, hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirterek, "Teklifte yüzde 11’i aştık ama yüzde 16.57’yi bulmadık. Ona yakın bir rakam" dedi.Sürecin sendika temsilcileri ve işçilerin değerlendirmesiyle devam edeceğini vurgulayan Atalay, “Arkadaşlara ‘gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun’ diyeceğim. Eğer memnunlarsa bize bildirsinler, biz de en geç Cumartesi gününe kadar bakanlığa bildiririz” ifadelerini kullandı. Atalay, hükümetin son teklifini "olumluya yakın" olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-is-baskani-tarihi-duyurdu-yaklasik-500-kurumda-grev-karari-verildi-1098243951.html
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), türkiye, kamu, kamu görevlisi, kamu borcu, kamu personeli, kamu çalışanı, kamu işçileri birliği (ate), kamu işçisi
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), türkiye, kamu, kamu görevlisi, kamu borcu, kamu personeli, kamu çalışanı, kamu işçileri birliği (ate), kamu işçisi
TÜRK-İŞ duyurdu: Kamu işçisine son teklif belli oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirterek yüzde 11’i aştıklarını ancak yüzde 16.57’yi bulamadıklarını duyurdu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin son zam teklifini olumluya yakın bulduklarını açıkladı.
Beştepe'de TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi. Grev kararı öncesi yapılan görüşmede Atalay, hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirterek, "Teklifte yüzde 11’i aştık ama yüzde 16.57’yi bulmadık. Ona yakın bir rakam" dedi.
Sürecin sendika temsilcileri ve işçilerin değerlendirmesiyle devam edeceğini vurgulayan Atalay, “Arkadaşlara ‘gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun’ diyeceğim. Eğer memnunlarsa bize bildirsinler, biz de en geç Cumartesi gününe kadar bakanlığa bildiririz” ifadelerini kullandı. Atalay, hükümetin son teklifini "olumluya yakın" olarak değerlendirdi.