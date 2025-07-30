https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-is-baskani-tarihi-duyurdu-yaklasik-500-kurumda-grev-karari-verildi-1098243951.html
TÜRK-İŞ Başkanı tarihi duyurdu: Yaklaşık 500 kurumda grev kararı verildi
TÜRK-İŞ Başkanı tarihi duyurdu: Yaklaşık 500 kurumda grev kararı verildi
Sputnik Türkiye
Kamuda 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. TÜRK-İŞ, yaklaşık 500 kamu kurumunda grev kararı aldı. Grevler 1 Ağustos’ta Eti... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T12:10+0300
2025-07-30T12:10+0300
2025-07-30T12:10+0300
ekonomi̇
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
zam
grev
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
eti maden
zonguldak
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TÜRK-İŞ, kamu işçilerini ilgilendiren 2025-2026 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, 500’e yakın kurumda grev kararı aldı. İlk grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’de, ardından 2 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak madenlerinde başlayacak.600 bin kamu i̇şçisi etkilenecekGörüşmeler, TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yürütülüyordu. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarının belirleneceği süreçte, işveren tarafından sunulan zam teklifi yetersiz bulundu.Zam teklifinde kademeli artışSon teklif çerçevesinde işveren tarafı:Bu oranlar, önceki tekliflere göre kısmi iyileştirmeler içeriyor. Ancak işçi sendikası bu teklifleri yeterli bulmadı ve müzakereler sonuçsuz kaldı.Atalay: Sonuç çıkmayınca meydanlara çıktıkTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle yaptığı toplantıda grev kararını duyurdu. Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“İşçinin hakkını masada aradık, sonuç çıkmayınca meydanlara çıkmak zorunda kaldık"
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kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, zam, grev, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), eti maden, zonguldak
kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, zam, grev, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), eti maden, zonguldak
TÜRK-İŞ Başkanı tarihi duyurdu: Yaklaşık 500 kurumda grev kararı verildi
Kamuda 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. TÜRK-İŞ, yaklaşık 500 kamu kurumunda grev kararı aldı. Grevler 1 Ağustos’ta Eti Maden’de, 2 Ağustos’ta Zonguldak madenlerinde başlıyor.
TÜRK-İŞ, kamu işçilerini ilgilendiren 2025-2026 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, 500’e yakın kurumda grev kararı aldı. İlk grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’de, ardından 2 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak madenlerinde başlayacak.
600 bin kamu i̇şçisi etkilenecek
Görüşmeler, TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yürütülüyordu. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarının belirleneceği süreçte, işveren tarafından sunulan zam teklifi yetersiz bulundu.
Zam teklifinde kademeli artış
Son teklif çerçevesinde işveren tarafı:
İkinci 6 ay için yüzde 11 Üçüncü 6 ay için yüzde 10 Dördüncü 6 ay için yüzde 6
oranında zam önerdi.
Bu oranlar, önceki tekliflere göre kısmi iyileştirmeler içeriyor. Ancak işçi sendikası bu teklifleri yeterli bulmadı ve müzakereler sonuçsuz kaldı.
Atalay: Sonuç çıkmayınca meydanlara çıktık
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle yaptığı toplantıda grev kararını duyurdu. Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İşçinin hakkını masada aradık, sonuç çıkmayınca meydanlara çıkmak zorunda kaldık"