https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-is-baskani-tarihi-duyurdu-yaklasik-500-kurumda-grev-karari-verildi-1098243951.html

TÜRK-İŞ Başkanı tarihi duyurdu: Yaklaşık 500 kurumda grev kararı verildi

TÜRK-İŞ Başkanı tarihi duyurdu: Yaklaşık 500 kurumda grev kararı verildi

Sputnik Türkiye

Kamuda 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. TÜRK-İŞ, yaklaşık 500 kamu kurumunda grev kararı aldı. Grevler 1 Ağustos’ta Eti... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T12:10+0300

2025-07-30T12:10+0300

2025-07-30T12:10+0300

ekonomi̇

kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

zam

grev

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

eti maden

zonguldak

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TÜRK-İŞ, kamu işçilerini ilgilendiren 2025-2026 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, 500’e yakın kurumda grev kararı aldı. İlk grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’de, ardından 2 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak madenlerinde başlayacak.600 bin kamu i̇şçisi etkilenecekGörüşmeler, TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yürütülüyordu. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarının belirleneceği süreçte, işveren tarafından sunulan zam teklifi yetersiz bulundu.Zam teklifinde kademeli artışSon teklif çerçevesinde işveren tarafı:Bu oranlar, önceki tekliflere göre kısmi iyileştirmeler içeriyor. Ancak işçi sendikası bu teklifleri yeterli bulmadı ve müzakereler sonuçsuz kaldı.Atalay: Sonuç çıkmayınca meydanlara çıktıkTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle yaptığı toplantıda grev kararını duyurdu. Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“İşçinin hakkını masada aradık, sonuç çıkmayınca meydanlara çıkmak zorunda kaldık"

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Sputnik Türkiye

kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, zam, grev, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), eti maden, zonguldak