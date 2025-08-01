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TBMM'de 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak
Sputnik Türkiye
Türkiye’de terörün tamamen sona erdirilmesini amaçlayan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulacak “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, 5 Ağustos Salı günü ilk toplantısını yapacak. Komisyonun amacı, terörün tüm biçimleriyle mücadelede kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal mutabakatla yeni bir dönem başlatmak.Siyasi partilerden ortak katkı beklentisiKomisyonun, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerini kapsaması ve karar süreçlerinde çoğulculuk esasına dayanması bekleniyor. Komisyonda hem güvenlik odaklı öneriler hem de toplumsal uzlaşma perspektifiyle hazırlanacak yol haritaları ele alınacak.Güvenlik, hukuk ve toplumsal barış masaya yatırılacakKomisyonun gündeminde özellikle terörün finansmanı, propaganda faaliyetleri, sınır güvenliği ve gençlerin radikal yapılardan uzak tutulmasına yönelik önlemler yer alacak. Ayrıca, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde toplumsal barışı güçlendirecek sosyal politikalar da değerlendirilecek.Rapora dönüşecek, Meclis’e sunulacakKomisyonun çalışmalarının sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Bu raporun, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından uygulanacak stratejik adımlara temel teşkil etmesi hedefleniyor.
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, meclis, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, meclis, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak

11:26 01.08.2025
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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Türkiye’de terörün tamamen sona erdirilmesini amaçlayan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirecek. Komisyon, siyasi partilerin ortak çalışmasıyla yol haritası oluşturmayı hedefliyor.
Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulacak “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, 5 Ağustos Salı günü ilk toplantısını yapacak. Komisyonun amacı, terörün tüm biçimleriyle mücadelede kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal mutabakatla yeni bir dönem başlatmak.

Siyasi partilerden ortak katkı beklentisi

Komisyonun, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerini kapsaması ve karar süreçlerinde çoğulculuk esasına dayanması bekleniyor. Komisyonda hem güvenlik odaklı öneriler hem de toplumsal uzlaşma perspektifiyle hazırlanacak yol haritaları ele alınacak.

Güvenlik, hukuk ve toplumsal barış masaya yatırılacak

Komisyonun gündeminde özellikle terörün finansmanı, propaganda faaliyetleri, sınır güvenliği ve gençlerin radikal yapılardan uzak tutulmasına yönelik önlemler yer alacak. Ayrıca, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde toplumsal barışı güçlendirecek sosyal politikalar da değerlendirilecek.

Rapora dönüşecek, Meclis’e sunulacak

Komisyonun çalışmalarının sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Bu raporun, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından uygulanacak stratejik adımlara temel teşkil etmesi hedefleniyor.
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