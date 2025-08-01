https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-5-agustosta-ilk-toplantisini-yapacak-1098297717.html

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak

Sputnik Türkiye

Türkiye’de terörün tamamen sona erdirilmesini amaçlayan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T11:26+0300

2025-08-01T11:26+0300

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

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terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör hücresi

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Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulacak “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, 5 Ağustos Salı günü ilk toplantısını yapacak. Komisyonun amacı, terörün tüm biçimleriyle mücadelede kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal mutabakatla yeni bir dönem başlatmak.Siyasi partilerden ortak katkı beklentisiKomisyonun, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerini kapsaması ve karar süreçlerinde çoğulculuk esasına dayanması bekleniyor. Komisyonda hem güvenlik odaklı öneriler hem de toplumsal uzlaşma perspektifiyle hazırlanacak yol haritaları ele alınacak.Güvenlik, hukuk ve toplumsal barış masaya yatırılacakKomisyonun gündeminde özellikle terörün finansmanı, propaganda faaliyetleri, sınır güvenliği ve gençlerin radikal yapılardan uzak tutulmasına yönelik önlemler yer alacak. Ayrıca, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde toplumsal barışı güçlendirecek sosyal politikalar da değerlendirilecek.Rapora dönüşecek, Meclis’e sunulacakKomisyonun çalışmalarının sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Bu raporun, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından uygulanacak stratejik adımlara temel teşkil etmesi hedefleniyor.

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, meclis, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi