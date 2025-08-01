https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/cumhurbaskani-erdogan-12-hukumluyu-affetti-1098293681.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 hükümlüyü affetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 hükümlüyü affetti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca 9 hükümlünün cezasını affetti. Uyuşturucu ticareti, cinayet, terör örgütü üyeliği ve... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T09:57+0300
2025-08-01T09:57+0300
2025-08-01T10:03+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinden doğan yetkisini kullanarak 9 hükümlünün cezasını kaldırdı. Karar, Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda alındı. Raporda, hükümlülerin "ağır hastalık" veya "yaşlılık" nedeniyle cezalarının infazının mümkün olmadığı belirtildi.Müebbet alanlar da affedildiAffedilen hükümlüler arasında uyuşturucu ticareti, cinayet, suç örgütü kurma, terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi ağır suçlardan müebbet hapis cezası almış isimler de yer aldı.Sivas katliamı hükümlüsü de listede1993 yılında gerçekleşen ve kamuoyunda "Sivas Katliamı" olarak bilinen olayla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Adem Kozu, affedilen isimler arasında dikkat çekti. 54 yaşındaki Kozu’nun cezası, “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.Mehmet Tunç’un cezası yaşlılık nedeniyle affedildiAnayasa düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Tunç, yaşlılık nedeniyle affedildi. Adli Tıp Kurumu’nun “kocama hali” raporu doğrultusunda Tunç’un cezasının infazı durduruldu.Cumhurbaşkanının bu yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesi kapsamında değerlendiriliyor. Maddeye göre Cumhurbaşkanı, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” bulunan hükümlülerin cezalarını affedebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/resmi-gazetede-yayimlandi-bankada-parasi-olanlar-dikkat-1098292830.html
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cumhurbaşkanı erdoğan, hükümlü affı, anayasa 104. madde, sivas katliamı, terör örgütü üyeliği, müebbet hapis, kocama hali, sürekli hastalık, ceza affı, adli tıp kurumu raporu
cumhurbaşkanı erdoğan, hükümlü affı, anayasa 104. madde, sivas katliamı, terör örgütü üyeliği, müebbet hapis, kocama hali, sürekli hastalık, ceza affı, adli tıp kurumu raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 hükümlüyü affetti
09:57 01.08.2025 (güncellendi: 10:03 01.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca 9 hükümlünün cezasını affetti. Uyuşturucu ticareti, cinayet, terör örgütü üyeliği ve Sivas katliamı davasından mahkûm olan isimlerin cezaları, ağır hastalık ve kocama hali gerekçesiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinden doğan yetkisini kullanarak 9 hükümlünün cezasını kaldırdı. Karar, Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda alındı. Raporda, hükümlülerin "ağır hastalık" veya "yaşlılık" nedeniyle cezalarının infazının mümkün olmadığı belirtildi.
Müebbet alanlar da affedildi
Affedilen hükümlüler arasında uyuşturucu ticareti, cinayet, suç örgütü kurma, terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi ağır suçlardan müebbet hapis cezası almış isimler de yer aldı.
Sivas katliamı hükümlüsü de listede
1993 yılında gerçekleşen ve kamuoyunda "Sivas Katliamı" olarak bilinen olayla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Adem Kozu, affedilen isimler arasında dikkat çekti. 54 yaşındaki Kozu’nun cezası, “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.
Mehmet Tunç’un cezası yaşlılık nedeniyle affedildi
Anayasa düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Tunç, yaşlılık nedeniyle affedildi. Adli Tıp Kurumu’nun “kocama hali” raporu doğrultusunda Tunç’un cezasının infazı durduruldu.
Cumhurbaşkanının bu yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesi kapsamında değerlendiriliyor. Maddeye göre Cumhurbaşkanı, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” bulunan hükümlülerin cezalarını affedebiliyor.