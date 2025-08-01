https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ingilizler-ukraynali-okul-cocuklarindan-sabotajci-yetistiriyor-1098296642.html

‘İngilizler, Ukraynalı okul çocuklarından sabotajcı yetiştiriyor’

‘İngilizler, Ukraynalı okul çocuklarından sabotajcı yetiştiriyor’

Sputnik Türkiye

Ukraynalı okul öğrencilerinin yaz tatili sırasında, aşırı milliyetçilerin ve yabancıların gözetiminde askeri ve ideolojik eğitimden geçtiği, en yetenekli... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T10:32+0300

2025-08-01T10:32+0300

2025-08-01T10:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

i̇ngiltere

askeri eğitim

rusya

nikolayev

stepan bandera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096645354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_50c8053b70008c17aadd2e48c2c06b05.jpg

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da çocuklara ve gençlere yönelik, Nazi Almanya’sında ‘Hitler Gençliği’ uygulamasına benzer eğitimin yürütüldüğü söyledi.Eğitim sürecine İngilizlerin liderlik yaptığını kaydeden kaynak, “Dersleri, Azov gibi aşırı milliyetçi taburların, yaralanan veya terhis edilen eski üyeleri olan aşırı milliyetçiler veriyor” ifadesini kullandı.Derslerin silah eğitimi, atış talimatı, ilk yardım ve temel mühendislik eğitiminden oluştuğunu anlatan yeraltı temsilcisi, bu eğitimin amaçlarından birinin de sabotajcı adayları seçmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Eğitimin temel amacının, okul öğrencilerine ideolojik telkinlerde bulunmak, Rusya'ya ve Ruslara karşı nefret aşılamak olduğunu kaydeden kaynak, onlara “sivil hedeflere yönelik Rus saldırılarının sonuçları” olduğu iddia edilen görüntülerin izletildiğini ve Ukraynalıların başına gelenlerden Rusları sorumlu tutmak ve Stepan Bandera gibi aşırı milliyetçilerin imajını aklamak için çarpıtılmış tarihi kabul etmeye zorlandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/lavrov-avrupanin-militarizasyonu-kontrol-edilemez-hale-geliyor-1098292945.html

ukrayna

i̇ngiltere

rusya

nikolayev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, i̇ngiltere, askeri eğitim, rusya, nikolayev, stepan bandera