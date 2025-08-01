https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ingilizler-ukraynali-okul-cocuklarindan-sabotajci-yetistiriyor-1098296642.html
‘İngilizler, Ukraynalı okul çocuklarından sabotajcı yetiştiriyor’
‘İngilizler, Ukraynalı okul çocuklarından sabotajcı yetiştiriyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı okul öğrencilerinin yaz tatili sırasında, aşırı milliyetçilerin ve yabancıların gözetiminde askeri ve ideolojik eğitimden geçtiği, en yetenekli... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T10:32+0300
2025-08-01T10:32+0300
2025-08-01T10:36+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da çocuklara ve gençlere yönelik, Nazi Almanya’sında ‘Hitler Gençliği’ uygulamasına benzer eğitimin yürütüldüğü söyledi.Eğitim sürecine İngilizlerin liderlik yaptığını kaydeden kaynak, “Dersleri, Azov gibi aşırı milliyetçi taburların, yaralanan veya terhis edilen eski üyeleri olan aşırı milliyetçiler veriyor” ifadesini kullandı.Derslerin silah eğitimi, atış talimatı, ilk yardım ve temel mühendislik eğitiminden oluştuğunu anlatan yeraltı temsilcisi, bu eğitimin amaçlarından birinin de sabotajcı adayları seçmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Eğitimin temel amacının, okul öğrencilerine ideolojik telkinlerde bulunmak, Rusya'ya ve Ruslara karşı nefret aşılamak olduğunu kaydeden kaynak, onlara “sivil hedeflere yönelik Rus saldırılarının sonuçları” olduğu iddia edilen görüntülerin izletildiğini ve Ukraynalıların başına gelenlerden Rusları sorumlu tutmak ve Stepan Bandera gibi aşırı milliyetçilerin imajını aklamak için çarpıtılmış tarihi kabul etmeye zorlandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/lavrov-avrupanin-militarizasyonu-kontrol-edilemez-hale-geliyor-1098292945.html
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ukrayna, i̇ngiltere, askeri eğitim, rusya, nikolayev, stepan bandera
‘İngilizler, Ukraynalı okul çocuklarından sabotajcı yetiştiriyor’
10:32 01.08.2025 (güncellendi: 10:36 01.08.2025)
Ukraynalı okul öğrencilerinin yaz tatili sırasında, aşırı milliyetçilerin ve yabancıların gözetiminde askeri ve ideolojik eğitimden geçtiği, en yetenekli olanların da Rusya'ya gönderilmek üzere sabotajcı olarak yetiştirildiği belirtildi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da çocuklara ve gençlere yönelik, Nazi Almanya’sında ‘Hitler Gençliği’ uygulamasına benzer eğitimin yürütüldüğü söyledi.
Eğitim sürecine İngilizlerin liderlik yaptığını kaydeden kaynak, “Dersleri, Azov gibi aşırı milliyetçi taburların, yaralanan veya terhis edilen eski üyeleri olan aşırı milliyetçiler veriyor” ifadesini kullandı.
Derslerin silah eğitimi, atış talimatı, ilk yardım ve temel mühendislik eğitiminden oluştuğunu anlatan yeraltı temsilcisi, bu eğitimin amaçlarından birinin de sabotajcı adayları seçmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Programa başarıyla benimseyen ve Rusçayı akıcı bir şekilde konuşan, ideolojik olarak en doğru öğrenciler belirleniyor. Bu çocukların, daha sonra Rusya topraklarına gönderilmek üzere savaşın sabotaj yöntemleri konusunda ek eğitim almaları planlanıyor.
Eğitimin temel amacının, okul öğrencilerine ideolojik telkinlerde bulunmak, Rusya'ya ve Ruslara karşı nefret aşılamak olduğunu kaydeden kaynak, onlara “sivil hedeflere yönelik Rus saldırılarının sonuçları” olduğu iddia edilen görüntülerin izletildiğini ve Ukraynalıların başına gelenlerden Rusları sorumlu tutmak ve Stepan Bandera gibi aşırı milliyetçilerin imajını aklamak için çarpıtılmış tarihi kabul etmeye zorlandığını söyledi.