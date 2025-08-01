https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/lavrov-avrupanin-militarizasyonu-kontrol-edilemez-hale-geliyor-1098292945.html

Lavrov: Avrupa'nın militarizasyonu kontrol edilemez hale geliyor

Lavrov: Avrupa'nın militarizasyonu kontrol edilemez hale geliyor

Sputnik Türkiye

Avrupa'daki militarizasyon sürecinin kontrolden çıktığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu durumun endişe verici olmaktan öte olduğunu ve Avrupa... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T09:28+0300

2025-08-01T09:28+0300

2025-08-01T09:32+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı ‘Helsinki Nihai Senedi 50 yaşında: Beklentiler, Gerçekler, Geleceği’ başlıklı yazıda, Avrupa’nın militarizasyonunun kontrol edilemez hale geldiğini kaydetti.Lavrov, “Bugün Avrupa neredeyse tamamen Rusofobik bir çılgınlığa girmiş durumda ve militarizasyonu kontrolden çıkıyor. Bunun delili çok... Durum endişe verici olmaktan öte ve AGİT'in de bu konuda pek bir yardımı olmayacak” diye yazdı.Almanya'da sık sık ülkenin silahlandırılması, genel askerlik hizmeti meselesinin ele alınması ve Avrupa'nın en güçlü düzenli ordusunun kurulması çağrılarının yapıldığına dikkat çeken Rus diplomat, ayrıca Alman Savunma Bakanı’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki sözlerini hatırlattı.Almanya’nın, mevcut liderlerinin yönetimindeki tüm Avrupa gibi, bir nevi ‘Dördüncü Reich’a dönüştüğünü ifade eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘AGİT, Rusya’nın içişlerine müdahale etmek için elindeki araçları kullandı’AGİT’i Rusya'nın içişlerine kaba bir şekilde müdahale etmekle suçlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şunu yazdı:Lavrov’un diğer açıklamaları:

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rusya, sergey lavrov, avrupa, helsinki, agi̇t, militarizm, almanya, ukrayna