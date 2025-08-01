Lavrov: Avrupa'nın militarizasyonu kontrol edilemez hale geliyor
09:28 01.08.2025 (güncellendi: 09:32 01.08.2025)
© SputnikSergey Lavrov
© Sputnik
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Avrupa'daki militarizasyon sürecinin kontrolden çıktığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu durumun endişe verici olmaktan öte olduğunu ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bu konuda yardımcı olamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı ‘Helsinki Nihai Senedi 50 yaşında: Beklentiler, Gerçekler, Geleceği’ başlıklı yazıda, Avrupa’nın militarizasyonunun kontrol edilemez hale geldiğini kaydetti.
Lavrov, “Bugün Avrupa neredeyse tamamen Rusofobik bir çılgınlığa girmiş durumda ve militarizasyonu kontrolden çıkıyor. Bunun delili çok... Durum endişe verici olmaktan öte ve AGİT'in de bu konuda pek bir yardımı olmayacak” diye yazdı.
Almanya'da sık sık ülkenin silahlandırılması, genel askerlik hizmeti meselesinin ele alınması ve Avrupa'nın en güçlü düzenli ordusunun kurulması çağrılarının yapıldığına dikkat çeken Rus diplomat, ayrıca Alman Savunma Bakanı’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki sözlerini hatırlattı.
Almanya’nın, mevcut liderlerinin yönetimindeki tüm Avrupa gibi, bir nevi ‘Dördüncü Reich’a dönüştüğünü ifade eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı'nın Rusya'ya karşı dizginsiz kampanyası bağlamında, AGİT'in terör, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve diğer sınır ötesi organize suç türleriyle mücadele ve uluslararası bilgi güvenliğini sağlama konusundaki uluslararası çabalardaki rolünü yerine getirmede başarısız olması şaşırtıcı değil. Bu sorunlar ortadan kalkmadı, sadece Moskova'yı ‘tecrit etme’ hedefine kurban edildi.
‘AGİT, Rusya’nın içişlerine müdahale etmek için elindeki araçları kullandı’
AGİT’i Rusya'nın içişlerine kaba bir şekilde müdahale etmekle suçlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şunu yazdı:
AGİT'in geniş çapta tanıtılan insan haklarını koruma araçları aslında Rusya ve diğer üye ülkelerin içişlerine kaba müdahale amacıyla kullanıldı ve artık açıkça görüldüğü gibi bu araçların amacı da buydu.
Lavrov’un diğer açıklamaları:
Batı, en başından beri bu örgütteki insan hakları tartışmalarını akıl hocalığı yapmak, neoliberal değerleri dayatmak ve Avusturya'nın doğusundaki ülkelerde STK'lar ve medya ağı aracılığıyla sadık bir beşinci kol yaratmaya çalışmak için kullandı.
Batı, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, bilgiye erişim ve ulusal azınlıkların ve inananların haklarının korunması gibi temel görevleri gündeminden çıkardı.
Batı ülkeleri, AGİT’in Genel Sekreter ve kurumları, Ukrayna'da Rus dili ve kültürünün yok edilmesine, Kiev'in Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne karşı yürüttüğü kampanyaya ve liderinin vatandaşlıktan çıkarılmasına rağmen sessiz kalıyor.
AGİT yürütme organları yıllardır Moldova ve Baltık ülkelerinde Rusça konuşan halka karşı ayrımcılığı, Riga ve Tallinn'in kitlesel vatansızlık sorununu görmezden gelmesini, Danimarka ve İsveç'te Kur'an'ın alenen yakılması ve Estonya Ortodoks Hristiyan Kilisesi'ne yönelik zulüm de dahil olmak üzere İslamofobi ve Hristiyanofobinin sayısız tezahürünü görmezden geliyor.
AB ülkeleri ve Moldova'da Rus gazetecilere yönelik baskıcı önlemler alınıyor.
Ukrayna'da da bilgi alanı temizleniyor.
Fransa'da RT televizyonu ve Sputnik ajansının temsilcilerine, "medya kuruluşu olmadıkları, Rus devlet propagandasının sözcüleri oldukları" gerekçesiyle akreditasyon verilmiyor.
Üstelik tüm bunlar, 1990 Yeni Avrupa İçin Paris Şartı, tüm AGİT katılımcılarının hem kendi topraklarındaki hem de diğer AGİT üyesi ülkelerin topraklarından gelen her türlü bilgiye serbestçe erişim sağlama konusunda Fransa'nın inisiyatifiyle ciddi bir söz vermiş olmasına rağmen yapılıyor. Ancak bu sözün de bir aldatmaca olduğu ve artık geçerli olmadığı ortaya çıkmış oldu, çünkü bu vaat de ‘iptal kültürü’nün kurbanı oldu.