https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/galatasaray---lazio-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098315428.html

Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Lazio takımıyla karşı karşıya geliyor. Yıldız transferlerle güçlenen sarı-kırmızılı ekip... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T23:39+0300

2025-08-01T23:39+0300

2025-08-01T23:39+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

galatasaray spor kulübü

galatasaray sportif aş

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maç

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maç yayını

futbol

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Galatasaray ve Lazio arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de oynanacak.İtalyan devi Lazio'nun yeni kadrosuyla iddialı bir görüntü çizerken, Galatasaray karşısında sezon öncesi önemli bir sınav vereceği açıklandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu dev mücadele, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de tv100 ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.Galatasaray-Lazio maçı muhtemel 11'leri kim?Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.Lazio: Provedel, Gila, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Rovella, Guendeouzi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.Galatasaray-Lazio maç bileti fiyatları ne kadar?Galatasaray, Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları belirlendi. En yüksek ücretin 18 bin TL olarak belirlendiği biletler arasında en düşük ücret ise bin 300 TL olarak duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/galatasaray-victor-osimhen-transferini-resmen-acikladi-tarihi-maliyet-belli-oldu-1098288129.html

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