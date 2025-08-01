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Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Lazio takımıyla karşı karşıya geliyor. Yıldız transferlerle güçlenen sarı-kırmızılı ekip... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T23:39+0300
2025-08-01T23:39+0300
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galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü derneği
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Galatasaray ve Lazio arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de oynanacak.İtalyan devi Lazio'nun yeni kadrosuyla iddialı bir görüntü çizerken, Galatasaray karşısında sezon öncesi önemli bir sınav vereceği açıklandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu dev mücadele, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de tv100 ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.Galatasaray-Lazio maçı muhtemel 11'leri kim?Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.Lazio: Provedel, Gila, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Rovella, Guendeouzi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.Galatasaray-Lazio maç bileti fiyatları ne kadar?Galatasaray, Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları belirlendi. En yüksek ücretin 18 bin TL olarak belirlendiği biletler arasında en düşük ücret ise bin 300 TL olarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/galatasaray-victor-osimhen-transferini-resmen-acikladi-tarihi-maliyet-belli-oldu-1098288129.html
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galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü derneği, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

23:39 01.08.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İtalya Serie A temsilcisi Lazio takımıyla karşı karşıya geliyor. Yıldız transferlerle güçlenen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi öncesi formunu test edecek.
Galatasaray ve Lazio arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de oynanacak.
İtalyan devi Lazio'nun yeni kadrosuyla iddialı bir görüntü çizerken, Galatasaray karşısında sezon öncesi önemli bir sınav vereceği açıklandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu dev mücadele, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de tv100 ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Lazio maçı muhtemel 11'leri kim?

Galatasaray: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Jakobs, Ahmed Kutucu.
Lazio: Provedel, Gila, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Rovella, Guendeouzi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Galatasaray-Lazio maç bileti fiyatları ne kadar?

Galatasaray, Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları belirlendi. En yüksek ücretin 18 bin TL olarak belirlendiği biletler arasında en düşük ücret ise bin 300 TL olarak duyuruldu.
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