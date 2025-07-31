https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/galatasaray-victor-osimhen-transferini-resmen-acikladi-tarihi-maliyet-belli-oldu-1098288129.html

Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmen açıkladı: Tarihi maliyet belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmen açıkladı: Tarihi maliyet belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T22:21+0300

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spor

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victor james osimhen

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transfermarkt

maliyet

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Galatasaray, Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bonservisle 4 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.Açıklamaya göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli’ye Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun gelecekte başka bir kulübe satışından elde edilecek kârın yüzde 10’u da Napoli’ye verilecek.Osimhen'le 4 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya her sezon için 15 milyon euro garanti ücret, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ücreti ödenecek.Bu transferle birlikte Victor Osimhen, Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını kazandı. Galatasaray’ın bu hamlesi, Avrupa futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/solo-il-gala-osimhen-istanbulda-ucus-takibi-rekor-kirdi-1098260773.html

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galatasaray, osimhen, victor james osimhen, transfer, transfermarkt , maliyet