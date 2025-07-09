https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html

Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yönelik 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni gümrük... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T20:43+0300

2025-07-09T20:43+0300

2025-07-09T20:43+0300

dünya

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Donald Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkelere 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak tarife oranlarını içeren mektupları yayımladı. Trump, Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, diğer ülkeler için ise yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını belirtti. Trump'ın yeni gümrük vergileri şu şekilde:Filipinler — yüzde 20Moldova — yüzde 25Brunei — yüzde 25Cezayir — yüzde 30Libya — yüzde 30Irak — yüzde 30Mektuplarda, ülkelerle olan ilişkilerin seyrine göre tarifelerin artırılıp azaltılabileceği ve misilleme durumunda oranların yükselebileceği vurgulandı.

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