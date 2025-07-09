https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html
Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak
Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yönelik 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni gümrük... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T20:43+0300
2025-07-09T20:43+0300
2025-07-09T20:43+0300
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donald trump
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gümrük
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gümrük vergisi
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Donald Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkelere 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak tarife oranlarını içeren mektupları yayımladı. Trump, Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, diğer ülkeler için ise yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını belirtti. Trump'ın yeni gümrük vergileri şu şekilde:Filipinler — yüzde 20Moldova — yüzde 25Brunei — yüzde 25Cezayir — yüzde 30Libya — yüzde 30Irak — yüzde 30Mektuplarda, ülkelerle olan ilişkilerin seyrine göre tarifelerin artırılıp azaltılabileceği ve misilleme durumunda oranların yükselebileceği vurgulandı.
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donald trump, abd, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük birliği, gümrük birliği anlaşması, tarife, gümrük tarifesi
donald trump, abd, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük birliği, gümrük birliği anlaşması, tarife, gümrük tarifesi
Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yönelik 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni gümrük tarifelerini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, tarife oranlarının ülke ilişkilerine göre artırılıp azaltılabileceğini ve misilleme durumunda artış olacağını belirtti.
Donald Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkelere 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak tarife oranlarını içeren mektupları yayımladı. Trump, Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, diğer ülkeler için ise yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını belirtti.
Trump'ın yeni gümrük vergileri şu şekilde:
Filipinler — yüzde 20
Moldova — yüzde 25
Brunei — yüzde 25
Cezayir — yüzde 30
Libya — yüzde 30
Irak — yüzde 30
Mektuplarda, ülkelerle olan ilişkilerin seyrine göre tarifelerin artırılıp azaltılabileceği ve misilleme durumunda oranların yükselebileceği vurgulandı.