https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/dunya-markalarina-uretim-yapiyordu-turkiyenin-onde-gelen-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1098212973.html

Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti

Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Benetton, Armani, Zara, Mango gibi dünya devlerine üretim yapan BO Group, konkordato ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:06+0300

2025-07-29T11:06+0300

2025-07-29T11:08+0300

ekonomi̇

benetton

armani

zara

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

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Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan BO Group, konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Diesel, H&M, Zara ve Mango gibi dünya devleriyle çalışan grup bünyesindeki 5 şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi. Beş şirket için konkordato talep ettiMali krizi aşamayan tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren BO Group, grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Dünya markalarına üretim yapıyorGrubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.

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Sputnik Türkiye

benetton, armani, zara, konkordato, iflas, i̇flas erteleme