https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/dunya-markalarina-uretim-yapiyordu-turkiyenin-onde-gelen-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1098212973.html
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Benetton, Armani, Zara, Mango gibi dünya devlerine üretim yapan BO Group, konkordato ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:06+0300
2025-07-29T11:06+0300
2025-07-29T11:08+0300
ekonomi̇
benetton
armani
zara
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan BO Group, konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Diesel, H&M, Zara ve Mango gibi dünya devleriyle çalışan grup bünyesindeki 5 şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi. Beş şirket için konkordato talep ettiMali krizi aşamayan tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren BO Group, grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Dünya markalarına üretim yapıyorGrubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aselsan-ve-roketsan-projelerinde-calismisti-dev-savunma-sanayi-sirketi-konkordato-ilan-etti-1098186121.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benetton, armani, zara, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
benetton, armani, zara, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti
11:06 29.07.2025 (güncellendi: 11:08 29.07.2025)
Benetton, Armani, Zara, Mango gibi dünya devlerine üretim yapan BO Group, konkordato ilan etti.
Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan BO Group, konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Diesel, H&M, Zara ve Mango gibi dünya devleriyle çalışan grup bünyesindeki 5 şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi.
Beş şirket için konkordato talep etti
Mali krizi aşamayan tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren BO Group, grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.
Dünya markalarına üretim yapıyor
Grubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.