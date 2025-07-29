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Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Benetton, Armani, Zara, Mango gibi dünya devlerine üretim yapan BO Group, konkordato ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:06+0300
2025-07-29T11:08+0300
ekonomi̇
benetton
armani
zara
konkordato
iflas
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Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan BO Group, konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Diesel, H&amp;M, Zara ve Mango gibi dünya devleriyle çalışan grup bünyesindeki 5 şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi. Beş şirket için konkordato talep ettiMali krizi aşamayan tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren BO Group, grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Dünya markalarına üretim yapıyorGrubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&amp;M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aselsan-ve-roketsan-projelerinde-calismisti-dev-savunma-sanayi-sirketi-konkordato-ilan-etti-1098186121.html
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benetton, armani, zara, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
benetton, armani, zara, konkordato, iflas, i̇flas erteleme

Dünya markalarına üretim yapıyordu: Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti

11:06 29.07.2025 (güncellendi: 11:08 29.07.2025)
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Benetton, Armani, Zara, Mango gibi dünya devlerine üretim yapan BO Group, konkordato ilan etti.
Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan BO Group, konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Diesel, H&M, Zara ve Mango gibi dünya devleriyle çalışan grup bünyesindeki 5 şirket için mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi.

Beş şirket için konkordato talep etti

Mali krizi aşamayan tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren BO Group, grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

Dünya markalarına üretim yapıyor

Grubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.
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