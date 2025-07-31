https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kredi-karti-ve-nakit-avans-faizleri-yarin-degisecek-25-bin-tl-nakit-avans-ceken-ne-kadar-odeyecek-1098265597.html

Kredi kartı ve nakit avans faizleri yarın değişecek: 25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?

Kredi kartı ve nakit avans faizleri yarın değişecek: 25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz düzenlemesini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:01+0300

2025-07-31T10:01+0300

2025-07-31T10:01+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartlarıyla birlikte kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerine dair yeni faiz oranlarını duyurmuştu. Karara göre, düzenleme yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe girecek. Faiz oranları, kart limiti ve işlem türüne göre yeniden belirlendi.Yeni düzenlemeye göre, 25 bin TL altı bireysel kredi kartı dönem borçlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kalacak.25 bin TL - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e çekildi.150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartlarında ise faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.Azami gecikme faiz oranları da düşürüldüAzami gecikme faiz oranlarında da benzer bir güncelleme yapıldı:KMH ve nakit avans faizleri de güncellendiYapılan düzenleme sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmadı.Kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerinde:Yabancı para işlemlerinde de faiz indirimiYabancı para cinsinden kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarında da düşüş yapıldı:25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?Yeni oranlara göre 25 bin TL’lik nakit avans çekimi için:

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