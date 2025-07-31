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Kredi kartı ve nakit avans faizleri yarın değişecek: 25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?
Kredi kartı ve nakit avans faizleri yarın değişecek: 25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz düzenlemesini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:01+0300
2025-07-31T10:01+0300
ekonomi̇
kredi
kredi kartı
faiz
merkez
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartlarıyla birlikte kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerine dair yeni faiz oranlarını duyurmuştu. Karara göre, düzenleme yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe girecek. Faiz oranları, kart limiti ve işlem türüne göre yeniden belirlendi.Yeni düzenlemeye göre, 25 bin TL altı bireysel kredi kartı dönem borçlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kalacak.25 bin TL - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e çekildi.150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartlarında ise faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.Azami gecikme faiz oranları da düşürüldüAzami gecikme faiz oranlarında da benzer bir güncelleme yapıldı:KMH ve nakit avans faizleri de güncellendiYapılan düzenleme sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmadı.Kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerinde:Yabancı para işlemlerinde de faiz indirimiYabancı para cinsinden kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarında da düşüş yapıldı:25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?Yeni oranlara göre 25 bin TL’lik nakit avans çekimi için:
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kredi kartı faiz oranları, kmh faiz güncellemesi, tcmb faiz kararı, nakit avans faiz oranı, azami gecikme faizi, kredi kartı borç faizleri, kredili mevduat hesabı, 1 ağustos 2025 faiz değişikliği, yabancı para kredi kartı faizi
kredi kartı faiz oranları, kmh faiz güncellemesi, tcmb faiz kararı, nakit avans faiz oranı, azami gecikme faizi, kredi kartı borç faizleri, kredili mevduat hesabı, 1 ağustos 2025 faiz değişikliği, yabancı para kredi kartı faizi

Kredi kartı ve nakit avans faizleri yarın değişecek: 25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?

10:01 31.07.2025
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz düzenlemesini açıkladı. Kart limitlerine göre belirlenen faiz oranlarında düşüş yaşanırken, azami gecikme faizleri de yeni oranlara göre güncellenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartlarıyla birlikte kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerine dair yeni faiz oranlarını duyurmuştu. Karara göre, düzenleme yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe girecek. Faiz oranları, kart limiti ve işlem türüne göre yeniden belirlendi.
Yeni düzenlemeye göre, 25 bin TL altı bireysel kredi kartı dönem borçlarında faiz oranı yüzde 3,50 olarak sabit kalacak.
25 bin TL - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e çekildi.
150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kredi kartlarında ise faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.

Azami gecikme faiz oranları da düşürüldü

Azami gecikme faiz oranlarında da benzer bir güncelleme yapıldı:
25 bin TL altı kartlarda yüzde 3,80 oranı değişmedi.
25 bin - 150 bin TL arası kartlarda azami gecikme faizi yüzde 4,55’ten 4,30’a geriledi.
150 bin TL üzeri ve kurumsal kartlarda bu oran yüzde 5,05’ten 4,80’e düşürüldü.

KMH ve nakit avans faizleri de güncellendi

Yapılan düzenleme sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmadı.
Kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans işlemlerinde:
Akdi faiz oranı yüzde 5,00’ten 4,75’e,
Azami gecikme faiz oranı yüzde 5,30’dan 5,05’e indirildi.

Yabancı para işlemlerinde de faiz indirimi

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemleri için uygulanacak faiz oranlarında da düşüş yapıldı:
Azami akdi faiz oranı yüzde 3,50’den 3,33’e,
Azami gecikme faizi ise yüzde 3,80’den 3,63’e düşürüldü.

25 bin TL nakit avans çeken ne kadar ödeyecek?

Yeni oranlara göre 25 bin TL’lik nakit avans çekimi için:
Yüzde 4,75 faizle 3 taksit yapılırsa, aylık ödeme 9 bin 383 TL, toplam ödeme 28 bin 149 TL oluyor.
6 taksitte ise aylık ödeme 5 bin 112 TL, toplam geri ödeme 30 bin 672 TL.
Bu durumda 3 ayda 3 bin 149 TL, 6 ayda 5 bin 672 TL faiz ödenmiş oluyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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