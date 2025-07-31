https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ucret-7-bin-438-tlye-cikacak-1098264688.html

Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak

Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgesi kullananlar için tanınan süre bugün sona eriyor. Yenileme işlemini 31 Temmuz'a kadar 15 TL karşılığında yapanlar avantajlı olacak. Bu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T09:53+0300

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2025-07-31T09:53+0300

ekonomi̇

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ehliyet

ehliyet ücreti

sürücü

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Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca vatandaş için kritik gün geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025’e kadar tanınan süre içerisinde eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu işlemi bugün gerçekleştirmeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak.Yenileme ücreti büyük oranda artacakBugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. 1 Ağustos 2025’ten itibaren B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.Yoğunluk ve sistemsel gecikmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bugün içinde randevu alıp başvurunun tamamlanmasının şart olduğunu belirtti.

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