https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenilemek-icin-son-tarih-ucret-7-bin-438-tlye-cikacak-1098264688.html
Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak
Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgesi kullananlar için tanınan süre bugün sona eriyor. Yenileme işlemini 31 Temmuz'a kadar 15 TL karşılığında yapanlar avantajlı olacak. Bu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:53+0300
2025-07-31T09:53+0300
2025-07-31T09:53+0300
ekonomi̇
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ehliyet
ehliyet ücreti
sürücü
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Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca vatandaş için kritik gün geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025’e kadar tanınan süre içerisinde eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu işlemi bugün gerçekleştirmeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak.Yenileme ücreti büyük oranda artacakBugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. 1 Ağustos 2025’ten itibaren B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.Yoğunluk ve sistemsel gecikmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bugün içinde randevu alıp başvurunun tamamlanmasının şart olduğunu belirtti.
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ehliyet yenileme son gün, ehliyet ücretleri 2025, 7 bin 438 tl ehliyet yenileme, eski tip sürücü belgesi geçerliliği, b sınıfı ehliyet yenileme ücreti, nvi ehliyet başvuru, ehliyet randevusu nasıl alınır, 15 tl ehliyet yenileme işlemi, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı
ehliyet yenileme son gün, ehliyet ücretleri 2025, 7 bin 438 tl ehliyet yenileme, eski tip sürücü belgesi geçerliliği, b sınıfı ehliyet yenileme ücreti, nvi ehliyet başvuru, ehliyet randevusu nasıl alınır, 15 tl ehliyet yenileme işlemi, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı
Ehliyet yenilemek için son tarih: Ücret 7 bin 438 TL'ye çıkacak
Eski tip sürücü belgesi kullananlar için tanınan süre bugün sona eriyor. Yenileme işlemini 31 Temmuz'a kadar 15 TL karşılığında yapanlar avantajlı olacak. Bu tarihten sonra ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak. Yetkililer, yoğunluk uyarısında bulunarak son güne bırakmamaya çağırmıştı.
Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca vatandaş için kritik gün geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2025’e kadar tanınan süre içerisinde eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu işlemi bugün gerçekleştirmeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak.
Yenileme ücreti büyük oranda artacak
Bugün itibarıyla ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu süreyi kaçıranlar için maliyet oldukça yüksek olacak. 1 Ağustos 2025’ten itibaren B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438 TL olarak uygulanacak.
Yoğunluk ve sistemsel gecikmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bugün içinde randevu alıp başvurunun tamamlanmasının şart olduğunu belirtti.