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Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor
Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor
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Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
maden ocağı
maden
göçük
elazığ
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
türki̇ye
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maden ocağı, maden, göçük, elazığ, umke, yılsonu2025
maden ocağı, maden, göçük, elazığ, umke, yılsonu2025

Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor

10:40 01.08.2025 (güncellendi: 10:49 01.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMaden
Maden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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