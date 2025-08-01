https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-iscilere-ulasilmaya-calisiliyor-1098296766.html

Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor

Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor

Sputnik Türkiye

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

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maden

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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maden ocağı, maden, göçük, elazığ, umke, yılsonu2025