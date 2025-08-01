https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-iscilere-ulasilmaya-calisiliyor-1098296766.html
Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor
Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor
Sputnik Türkiye
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T10:40+0300
2025-08-01T10:40+0300
2025-08-01T10:49+0300
türki̇ye
maden ocağı
maden
göçük
elazığ
umke
yılsonu2025
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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elazığ
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maden ocağı, maden, göçük, elazığ, umke, yılsonu2025
maden ocağı, maden, göçük, elazığ, umke, yılsonu2025
Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışılıyor
10:40 01.08.2025 (güncellendi: 10:49 01.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.