https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/otomobillere-otv-muafiyeti-mi-geliyor-hurda-tesviki-donemi-basliyor-mu-duzenleme-iddiasi-gundemde-1098240918.html
Otomobillere ÖTV muafiyeti mi geliyor? Hurda teşviki dönemi başlıyor mu? Düzenleme iddiası gündemde
Otomobillere ÖTV muafiyeti mi geliyor? Hurda teşviki dönemi başlıyor mu? Düzenleme iddiası gündemde
Sputnik Türkiye
20 yaş üstü araçlar için hurda teşviki ve sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti yeniden gündemde. Meclis'e sunulduğu iddia edilen ancak sistemde yer almayan... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T11:34+0300
2025-07-30T11:34+0300
2025-07-30T11:34+0300
ekonomi̇
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
müzeyyen şevkin
tbmm
hazine
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096805426_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_cc69d831aae2d2a1260698c9529124e2.jpg
Otomobilde ÖTV muafiyeti ve hurda indirimi yeniden tartışmaya açıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, 20 yaşından büyük araçlarını hurdaya ayıranların, yeni alacakları otomobillerde Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmalarını öngören bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu.NTV'nin haberine göre, TBMM’nin resmi internet sitesinde bu teklife dair herhangi bir kayıt henüz yer almıyor. Hatırlanacağı üzere, 2019’daki son hurda indirimi uygulamasında tam bir ÖTV muafiyeti değil, sınırlı indirim uygulanmıştı.2019’daki uygulama binlerce kişiyi etkilemişti2019 yılında yürürlüğe giren hurda araç teşviki ile birlikte, ÖTV matrahı 70 bin TL'yi geçmeyen araçlar için 15 bin TL, 70-120 bin TL arası için 12 bin TL indirim yapılmış; bu sınırların üzerinde kalan araçlar ise teşvik kapsamı dışında bırakılmıştı.Teşvikten 16 yaş üstü otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon sahipleri faydalanabilmişti. Araçlar imha merkezlerine teslim edilerek trafikten siliniyor, karşılığında indirim kazanılıyordu.Daha önceki hurda teşviki uygulamalarında fırsatçılar devreye girmiş; hurda araçların sadece ruhsatlarını satın alarak bu teşviki ranta çevirmişti. Bayiler de bu yöntemle hurda ruhsatları 2 bin TL’ye alıp, 7 bin TL’ye satarak hem sıfır araç satışını artırmış hem de ek gelir elde etmişti.Henüz resmi değil, erken harekete geçmeyinCHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlandığı iddia edilen kanun teklifinin TBMM sisteminde yer almıyor. Uzmanlar bu nedenle vatandaşları, hurda araç satın alma ya da devralma konusunda erken hareket etmemeleri konusunda uyarıyor.Yeni ÖTV matrah ve oranları yakın zamanda güncellenmişken, Hazine'nin sıfır araç satışlarından artan vergi gelirleri, cari açığın azaltılması ve ekonomik reform süreci dikkate alındığında, tam bir ÖTV muafiyetinin yasalaşma ihtimali düşük görülüyor.Ayrıca sıfır araç satışlarının zaten rekor kırdığı bir dönemde Hazine’nin bu gelirden feragat etmesi beklenmiyor.Eğer ÖTV muafiyeti veya indirimi getirilirse, fırsatçıların yeniden devreye girmemesi için düzenlemelerin sıkı kurallarla yapılması gerektiği vurgulanıyor.Uzmanlara göre, bu tür teşviklerde şunlar şart koşulmalı:ÖTV oranları zaten sınırdaYeni belirlenen ÖTV matrahları, birçok otomobil için sınırda kalıyor. Mevcut zamlar ve döviz kurları nedeniyle birçok model yüzde 90-100 ÖTV dilimine geçmeye başladı. Bu nedenle teşvik olsa dahi, uygun fiyatlı sıfır araç beklentisi gerçekçi değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/30-yas-ustu-ogrencilere-mahkemeden-iyi-haber-ibbnin-ogrenci-indiriminde-yas-siniri-karari-iptal-1098239957.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096805426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_554c7e8a85cd04d174b9a44b0dc6ac3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ötv muafiyeti, hurda araç teşviki, hurda indirimi 2025, 20 yaş üstü araç ötv indirimi, hurda araç satışları, sıfır araç ötv indirimi, müzeyyen şevkin kanun teklifi, tbmm hurda indirimi, ötv matrah güncellemesi, fırsatçılık hurda indirimi, hurda ruhsat ticareti, ötv indirimi şartları, sıfır araç fiyatları, hurda teşvik düzenlemesi
ötv muafiyeti, hurda araç teşviki, hurda indirimi 2025, 20 yaş üstü araç ötv indirimi, hurda araç satışları, sıfır araç ötv indirimi, müzeyyen şevkin kanun teklifi, tbmm hurda indirimi, ötv matrah güncellemesi, fırsatçılık hurda indirimi, hurda ruhsat ticareti, ötv indirimi şartları, sıfır araç fiyatları, hurda teşvik düzenlemesi
Otomobillere ÖTV muafiyeti mi geliyor? Hurda teşviki dönemi başlıyor mu? Düzenleme iddiası gündemde
20 yaş üstü araçlar için hurda teşviki ve sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti yeniden gündemde. Meclis'e sunulduğu iddia edilen ancak sistemde yer almayan teklif, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Otomobilde ÖTV muafiyeti ve hurda indirimi yeniden tartışmaya açıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, 20 yaşından büyük araçlarını hurdaya ayıranların, yeni alacakları otomobillerde Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmalarını öngören bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu.
NTV'nin haberine göre, TBMM’nin resmi internet sitesinde bu teklife dair herhangi bir kayıt henüz yer almıyor. Hatırlanacağı üzere, 2019’daki son hurda indirimi uygulamasında tam bir ÖTV muafiyeti değil, sınırlı indirim uygulanmıştı.
2019’daki uygulama binlerce kişiyi etkilemişti
2019 yılında yürürlüğe giren hurda araç teşviki ile birlikte, ÖTV matrahı 70 bin TL'yi geçmeyen araçlar için 15 bin TL, 70-120 bin TL arası için 12 bin TL indirim yapılmış; bu sınırların üzerinde kalan araçlar ise teşvik kapsamı dışında bırakılmıştı.
Teşvikten 16 yaş üstü otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon sahipleri faydalanabilmişti. Araçlar imha merkezlerine teslim edilerek trafikten siliniyor, karşılığında indirim kazanılıyordu.
Daha önceki hurda teşviki uygulamalarında fırsatçılar devreye girmiş; hurda araçların sadece ruhsatlarını satın alarak bu teşviki ranta çevirmişti. Bayiler de bu yöntemle hurda ruhsatları 2 bin TL’ye alıp, 7 bin TL’ye satarak hem sıfır araç satışını artırmış hem de ek gelir elde etmişti.
Henüz resmi değil, erken harekete geçmeyin
CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlandığı iddia edilen kanun teklifinin TBMM sisteminde yer almıyor. Uzmanlar bu nedenle vatandaşları, hurda araç satın alma ya da devralma konusunda erken hareket etmemeleri konusunda uyarıyor.
Yeni ÖTV matrah ve oranları yakın zamanda güncellenmişken, Hazine'nin sıfır araç satışlarından artan vergi gelirleri, cari açığın azaltılması ve ekonomik reform süreci dikkate alındığında, tam bir ÖTV muafiyetinin yasalaşma ihtimali düşük görülüyor.
Ayrıca sıfır araç satışlarının zaten rekor kırdığı bir dönemde Hazine’nin bu gelirden feragat etmesi beklenmiyor.
Eğer ÖTV muafiyeti veya indirimi getirilirse, fırsatçıların yeniden devreye girmemesi için düzenlemelerin sıkı kurallarla yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlara göre, bu tür teşviklerde şunlar şart koşulmalı:
Araç 2 yıl süreyle satılamamalı
Satılırsa, muaf tutulan ÖTV geri alınmalı
Bir kişi birden fazla araç için teşvikten yararlanamamalı
Kanun çıkmadan önceki 6 ayda edinilen
hurda araçlar kapsam dışı bırakılmalı
ÖTV oranları zaten sınırda
Yeni belirlenen ÖTV matrahları, birçok otomobil için sınırda kalıyor. Mevcut zamlar ve döviz kurları nedeniyle birçok model yüzde 90-100 ÖTV dilimine geçmeye başladı. Bu nedenle teşvik olsa dahi, uygun fiyatlı sıfır araç beklentisi gerçekçi değil.