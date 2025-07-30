https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/otomobillere-otv-muafiyeti-mi-geliyor-hurda-tesviki-donemi-basliyor-mu-duzenleme-iddiasi-gundemde-1098240918.html

Otomobillere ÖTV muafiyeti mi geliyor? Hurda teşviki dönemi başlıyor mu? Düzenleme iddiası gündemde

Otomobillere ÖTV muafiyeti mi geliyor? Hurda teşviki dönemi başlıyor mu? Düzenleme iddiası gündemde

Sputnik Türkiye

20 yaş üstü araçlar için hurda teşviki ve sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti yeniden gündemde. Meclis'e sunulduğu iddia edilen ancak sistemde yer almayan... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T11:34+0300

2025-07-30T11:34+0300

2025-07-30T11:34+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

müzeyyen şevkin

tbmm

hazine

meclis

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Otomobilde ÖTV muafiyeti ve hurda indirimi yeniden tartışmaya açıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, 20 yaşından büyük araçlarını hurdaya ayıranların, yeni alacakları otomobillerde Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmalarını öngören bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu.NTV'nin haberine göre, TBMM’nin resmi internet sitesinde bu teklife dair herhangi bir kayıt henüz yer almıyor. Hatırlanacağı üzere, 2019’daki son hurda indirimi uygulamasında tam bir ÖTV muafiyeti değil, sınırlı indirim uygulanmıştı.2019’daki uygulama binlerce kişiyi etkilemişti2019 yılında yürürlüğe giren hurda araç teşviki ile birlikte, ÖTV matrahı 70 bin TL'yi geçmeyen araçlar için 15 bin TL, 70-120 bin TL arası için 12 bin TL indirim yapılmış; bu sınırların üzerinde kalan araçlar ise teşvik kapsamı dışında bırakılmıştı.Teşvikten 16 yaş üstü otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon sahipleri faydalanabilmişti. Araçlar imha merkezlerine teslim edilerek trafikten siliniyor, karşılığında indirim kazanılıyordu.Daha önceki hurda teşviki uygulamalarında fırsatçılar devreye girmiş; hurda araçların sadece ruhsatlarını satın alarak bu teşviki ranta çevirmişti. Bayiler de bu yöntemle hurda ruhsatları 2 bin TL’ye alıp, 7 bin TL’ye satarak hem sıfır araç satışını artırmış hem de ek gelir elde etmişti.Henüz resmi değil, erken harekete geçmeyinCHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlandığı iddia edilen kanun teklifinin TBMM sisteminde yer almıyor. Uzmanlar bu nedenle vatandaşları, hurda araç satın alma ya da devralma konusunda erken hareket etmemeleri konusunda uyarıyor.Yeni ÖTV matrah ve oranları yakın zamanda güncellenmişken, Hazine'nin sıfır araç satışlarından artan vergi gelirleri, cari açığın azaltılması ve ekonomik reform süreci dikkate alındığında, tam bir ÖTV muafiyetinin yasalaşma ihtimali düşük görülüyor.Ayrıca sıfır araç satışlarının zaten rekor kırdığı bir dönemde Hazine’nin bu gelirden feragat etmesi beklenmiyor.Eğer ÖTV muafiyeti veya indirimi getirilirse, fırsatçıların yeniden devreye girmemesi için düzenlemelerin sıkı kurallarla yapılması gerektiği vurgulanıyor.Uzmanlara göre, bu tür teşviklerde şunlar şart koşulmalı:ÖTV oranları zaten sınırdaYeni belirlenen ÖTV matrahları, birçok otomobil için sınırda kalıyor. Mevcut zamlar ve döviz kurları nedeniyle birçok model yüzde 90-100 ÖTV dilimine geçmeye başladı. Bu nedenle teşvik olsa dahi, uygun fiyatlı sıfır araç beklentisi gerçekçi değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/30-yas-ustu-ogrencilere-mahkemeden-iyi-haber-ibbnin-ogrenci-indiriminde-yas-siniri-karari-iptal-1098239957.html

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