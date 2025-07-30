https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tuik-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-ne-zaman-aciklayacak-ekonomistlerin-enflasyon-orani-beklentisi-1098251297.html
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin enflasyon oranı beklentisi belli oldu
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin enflasyon oranı beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Ekonomistlerin katılımıyla hazırlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. TÜİK, Temmuz enflasyon... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T16:22+0300
2025-07-30T16:22+0300
2025-07-30T16:22+0300
ekonomi̇
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
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Piyasaların merakla beklediği Temmuz enflasyon verileri için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin TÜFE sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Normalde her ayın 3’ünde duyurulan veriler, bu kez 3 Ağustos’un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Ağustos'ta duyurulacak.Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi, Temmuz ayı için piyasa tahminlerini ortaya koydu. Ankete göre ekonomistlerin Temmuz ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Beklentiler yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında şekillendi.Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, Temmuz ayında yüzde 33,90’a gerilemesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kamu-iscileri-merakla-bekliyordu-yeni-zam-teklifi-aciklandi-1098227434.html
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temmuz enflasyon verileri, tüi̇k, tüfe, yıllık enflasyon, aa finans enflasyon beklenti anketi, enflasyon tahmini 2025, aylık enflasyon oranı, ekonomist beklentileri
temmuz enflasyon verileri, tüi̇k, tüfe, yıllık enflasyon, aa finans enflasyon beklenti anketi, enflasyon tahmini 2025, aylık enflasyon oranı, ekonomist beklentileri
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin enflasyon oranı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin katılımıyla hazırlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. TÜİK, Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.
Piyasaların merakla beklediği Temmuz enflasyon verileri için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin TÜFE sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Normalde her ayın 3’ünde duyurulan veriler, bu kez 3 Ağustos’un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Ağustos'ta duyurulacak.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi
AA Finans tarafından 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi, Temmuz ayı için piyasa tahminlerini ortaya koydu. Ankete göre ekonomistlerin Temmuz ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Beklentiler yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında şekillendi.
Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, Temmuz ayında yüzde 33,90’a gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.