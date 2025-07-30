https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tuik-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-ne-zaman-aciklayacak-ekonomistlerin-enflasyon-orani-beklentisi-1098251297.html

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin enflasyon oranı beklentisi belli oldu

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin enflasyon oranı beklentisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Ekonomistlerin katılımıyla hazırlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. TÜİK, Temmuz enflasyon... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T16:22+0300

2025-07-30T16:22+0300

2025-07-30T16:22+0300

ekonomi̇

tüi̇k

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Piyasaların merakla beklediği Temmuz enflasyon verileri için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin TÜFE sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Normalde her ayın 3’ünde duyurulan veriler, bu kez 3 Ağustos’un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Ağustos'ta duyurulacak.Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi, Temmuz ayı için piyasa tahminlerini ortaya koydu. Ankete göre ekonomistlerin Temmuz ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Beklentiler yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında şekillendi.Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, bir önceki ay yüzde 35,05 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, Temmuz ayında yüzde 33,90’a gerilemesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

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