https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kamu-iscileri-merakla-bekliyordu-yeni-zam-teklifi-aciklandi-1098227434.html

Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı

Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu toplu sözleşme zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T17:07+0300

2025-07-29T17:07+0300

2025-07-29T17:18+0300

ekonomi̇

kamu

zam

teklif

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Kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında yapılan sürpriz görüşmede yeni zam teklif edildi.600 bin kamu işçisi zam oranları açıklandı mı?TÜHİS tarafından yapılan yeni teklifte, dört farklı dönem için işçilere şu oranlarda ücret artışı önerildi:Bu oranlar, daha önce sunulan tekliflere göre artırıldı. İlk teklif olan yüzde 17, 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı.Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.

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