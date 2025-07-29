Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kamu-iscileri-merakla-bekliyordu-yeni-zam-teklifi-aciklandi-1098227434.html
Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı
Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu toplu sözleşme zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T17:07+0300
2025-07-29T17:18+0300
ekonomi̇
kamu
zam
teklif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında yapılan sürpriz görüşmede yeni zam teklif edildi.600 bin kamu işçisi zam oranları açıklandı mı?TÜHİS tarafından yapılan yeni teklifte, dört farklı dönem için işçilere şu oranlarda ücret artışı önerildi:Bu oranlar, daha önce sunulan tekliflere göre artırıldı. İlk teklif olan yüzde 17, 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı.Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bankalar-mesaj-gonderiyor-kredi-karti-ve-nakit-avans-faizleri-2-gun-sonra-guncellenecek-1098213372.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi, tühi̇s, 2025 zam teklifi, kamu zam oranı, enflasyon farkı, işçi sendikası görüşmeleri, kamu işçi zammı 2025
600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi, tühi̇s, 2025 zam teklifi, kamu zam oranı, enflasyon farkı, işçi sendikası görüşmeleri, kamu işçi zammı 2025

Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı

17:07 29.07.2025 (güncellendi: 17:18 29.07.2025)
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kamu toplu sözleşme zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni teklif açıklandı.
Kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında yapılan sürpriz görüşmede yeni zam teklif edildi.

600 bin kamu işçisi zam oranları açıklandı mı?

TÜHİS tarafından yapılan yeni teklifte, dört farklı dönem için işçilere şu oranlarda ücret artışı önerildi:
İlk altı ay için: yüzde 24
İkinci altı ay için: yüzde 11
Üçüncü altı ay için: yüzde 10
Dördüncü altı ay için: yüzde 6
Bu oranlar, daha önce sunulan tekliflere göre artırıldı. İlk teklif olan yüzde 17, 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı.
Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.
Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
EKONOMİ
Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала