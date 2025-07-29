https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kamu-iscileri-merakla-bekliyordu-yeni-zam-teklifi-aciklandi-1098227434.html
Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı
Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu toplu sözleşme zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T17:07+0300
2025-07-29T17:07+0300
2025-07-29T17:18+0300
ekonomi̇
kamu
zam
teklif
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Kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında yapılan sürpriz görüşmede yeni zam teklif edildi.600 bin kamu işçisi zam oranları açıklandı mı?TÜHİS tarafından yapılan yeni teklifte, dört farklı dönem için işçilere şu oranlarda ücret artışı önerildi:Bu oranlar, daha önce sunulan tekliflere göre artırıldı. İlk teklif olan yüzde 17, 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı.Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.
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600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi, tühi̇s, 2025 zam teklifi, kamu zam oranı, enflasyon farkı, işçi sendikası görüşmeleri, kamu işçi zammı 2025
600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi, tühi̇s, 2025 zam teklifi, kamu zam oranı, enflasyon farkı, işçi sendikası görüşmeleri, kamu işçi zammı 2025
Kamu işçileri merakla bekliyordu: Yeni zam teklifi açıklandı
17:07 29.07.2025 (güncellendi: 17:18 29.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kamu toplu sözleşme zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni teklif açıklandı.
Kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında yapılan sürpriz görüşmede yeni zam teklif edildi.
600 bin kamu işçisi zam oranları açıklandı mı?
TÜHİS tarafından yapılan yeni teklifte, dört farklı dönem için işçilere şu oranlarda ücret artışı önerildi:
İlk altı ay
için: yüzde 24
İkinci altı ay
için: yüzde 11
Üçüncü altı ay
için: yüzde 10
Dördüncü altı ay
için: yüzde 6
Bu oranlar, daha önce sunulan tekliflere göre artırıldı. İlk teklif olan yüzde 17, 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı.
Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.
Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.