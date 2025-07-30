https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tuik-acikladi-turkiyede-issizlik-orani-ve-issiz-sayisi-artti-1098239775.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu. İşsiz sayısı ise, 52 bin kişi artarak 3 milyon 47... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T10:35+0300
2025-07-30T10:35+0300
2025-07-30T10:35+0300
ekonomi̇
i̇şsizlik
genç işsizlik
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5İşgücü, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 36,0 oldu.Genç nüfusta işsizlik oranı arttı15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/issizlik-sigortasi-fonuna-iliskin-yeni-karar-yuzde-50ye-cikarildi-1097864373.html
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i̇şsizlik, genç işsizlik, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
i̇şsizlik, genç işsizlik, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı
TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu. İşsiz sayısı ise, 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak gerçekleşti.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5
İşgücü, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 36,0 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı arttı
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.