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İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin yeni karar: Yüzde 50'ye çıkarıldı
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin yeni karar: Yüzde 50'ye çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, fondan yapılacak harcamaların sınırını... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T10:38+0300
2025-07-14T10:38+0300
ekonomi̇
i̇şsizlik
işsizlik
resmi gazete
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İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2025 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.İşsizlik sigortası fonuBuna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2025 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.
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işsizlik sigortası fonu, işsizlik fonu oranı, 2025 işsizlik fonu, resmi gazete karar, cumhurbaşkanı kararı işsizlik fonu, işsizlik fonu 50 oldu, işsizlik sigortası kanunu
işsizlik sigortası fonu, işsizlik fonu oranı, 2025 işsizlik fonu, resmi gazete karar, cumhurbaşkanı kararı işsizlik fonu, işsizlik fonu 50 oldu, işsizlik sigortası kanunu

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin yeni karar: Yüzde 50'ye çıkarıldı

10:38 14.07.2025
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Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, fondan yapılacak harcamaların sınırını belirleyen oran 2025 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.
İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2025 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

İşsizlik sigortası fonu

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2025 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.
İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.
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