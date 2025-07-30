https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tbmm-baskani-kurtulmus-terorsuz-turkiye-komisyonu-agustosun-ilk-haftasinda-ilk-calismasina-1098254192.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacak
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu. Kurtulmuş ayrıca... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T18:19+0300
2025-07-30T18:19+0300
2025-07-30T18:19+0300
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın 2026 Nisan ayında İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Ayrıca, TBMM’de kurulacak yeni komisyonun çalışmalarına ağustosun ilk haftasında başlayacağını açıklayan Kurtulmuş, stratejik kararlar için nitelikli, yani beşte üç çoğunluk aranacağını vurguladı.Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyonun önemli gündem maddeleri üzerinde çalışacağını da söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tbmmde-baskanlik-secimi-baskan-ilk-turda-secilemedi-ikinci-tura-gecildi-1096771754.html
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numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
numan kurtulmuş, tbmm, haberler, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu. Kurtulmuş ayrıca, TBMM’de kurulacak yeni komisyonun çalışmalarına ağustosun ilk haftasında başlayacağını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın 2026 Nisan ayında İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Ayrıca, TBMM’de kurulacak yeni komisyonun çalışmalarına ağustosun ilk haftasında başlayacağını açıklayan Kurtulmuş, stratejik kararlar için nitelikli, yani beşte üç çoğunluk aranacağını vurguladı.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyonun önemli gündem maddeleri üzerinde çalışacağını da söyledi.