https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tbmm-baskani-kurtulmus-terorsuz-turkiye-komisyonu-agustosun-ilk-haftasinda-ilk-calismasina-1098254192.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacak

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu. Kurtulmuş ayrıca... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T18:19+0300

2025-07-30T18:19+0300

2025-07-30T18:19+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın 2026 Nisan ayında İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Ayrıca, TBMM’de kurulacak yeni komisyonun çalışmalarına ağustosun ilk haftasında başlayacağını açıklayan Kurtulmuş, stratejik kararlar için nitelikli, yani beşte üç çoğunluk aranacağını vurguladı.Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyonun önemli gündem maddeleri üzerinde çalışacağını da söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tbmmde-baskanlik-secimi-baskan-ilk-turda-secilemedi-ikinci-tura-gecildi-1096771754.html

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