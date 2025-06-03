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TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi
TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Hiçbir aday 400 oy barajını geçemeyince seçim ikinci... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T19:30+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştiriliyor.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. 549 milletvekilinin katıldığı ilk turda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti'nin adayı Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Oylamada 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tbmm-baskanlik-secimi-yarin-gerceklesecek-5-aday-mecliste-yarisacak-1096712581.html
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numan kurtulmuş, başkan, tbmm, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, i̇yi̇ parti

TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi

19:30 03.06.2025
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Hiçbir aday 400 oy barajını geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oyla ilk turda en fazla oyu alan isim oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştiriliyor.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı.
549 milletvekilinin katıldığı ilk turda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti'nin adayı Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Oylamada 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti milletvekilleri, kurul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Ahmet Serdar Eser - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
POLİTİKA
TBMM Başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek: 5 aday Meclis'te yarışacak
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