https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tbmmde-baskanlik-secimi-baskan-ilk-turda-secilemedi-ikinci-tura-gecildi-1096771754.html
TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi
TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Hiçbir aday 400 oy barajını geçemeyince seçim ikinci... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T19:30+0300
2025-06-03T19:30+0300
2025-06-03T19:30+0300
poli̇ti̇ka
numan kurtulmuş
başkan
tbmm
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dem parti
i̇yi̇ parti
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştiriliyor.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. 549 milletvekilinin katıldığı ilk turda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti'nin adayı Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Oylamada 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tbmm-baskanlik-secimi-yarin-gerceklesecek-5-aday-mecliste-yarisacak-1096712581.html
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numan kurtulmuş, başkan, tbmm, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, i̇yi̇ parti
numan kurtulmuş, başkan, tbmm, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, i̇yi̇ parti
TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi
TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Hiçbir aday 400 oy barajını geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oyla ilk turda en fazla oyu alan isim oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştiriliyor.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı.
549 milletvekilinin katıldığı ilk turda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti'nin adayı Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Oylamada 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.