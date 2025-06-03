https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tbmmde-baskanlik-secimi-baskan-ilk-turda-secilemedi-ikinci-tura-gecildi-1096771754.html

TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi

TBMM'de başkanlık seçimi: Başkan ilk turda seçilemedi, ikinci tura geçildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama yapıldı. Hiçbir aday 400 oy barajını geçemeyince seçim ikinci... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

numan kurtulmuş

başkan

tbmm

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dem parti

i̇yi̇ parti

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TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştiriliyor.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. 549 milletvekilinin katıldığı ilk turda, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti'nin adayı Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Oylamada 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/tbmm-baskanlik-secimi-yarin-gerceklesecek-5-aday-mecliste-yarisacak-1096712581.html

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numan kurtulmuş, başkan, tbmm, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, i̇yi̇ parti