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Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi
Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yapılan zorlu... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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Victor Osimhen’i taşıyan özel uçak, saat 21.52’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.İstanbul’a Galatasaray formasıyla gelen Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey’e, Gardi’ye ve Okan Hoca’ya teşekkür ederim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese de teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim" dedi.Galatasaray’ın açtığı uçak takip yayını 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Taraftarlar saatler öncesinden havalimanında toplanarak yıldız oyuncuyu büyük coşkuyla karşıladı.
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süper lig, napoli, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
süper lig, napoli, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi

22:53 30.07.2025
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yapılan zorlu pazarlıkların ardından Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Osimhen, transferi tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.
Victor Osimhen’i taşıyan özel uçak, saat 21.52’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.
İstanbul’a Galatasaray formasıyla gelen Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey’e, Gardi’ye ve Okan Hoca’ya teşekkür ederim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese de teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim" dedi.
Galatasaray’ın açtığı uçak takip yayını 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Taraftarlar saatler öncesinden havalimanında toplanarak yıldız oyuncuyu büyük coşkuyla karşıladı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
SPOR
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
20 Temmuz, 20:58
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