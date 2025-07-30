https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/super-lig-tarihinin-en-degerli-transferi-gerceklesti-victor-osimhen-galatasaray-icin-istanbula-1098257678.html
Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi
Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yapılan zorlu... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T22:53+0300
2025-07-30T22:53+0300
2025-07-30T22:53+0300
spor
süper lig
napoli
galatasaray
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
Victor Osimhen’i taşıyan özel uçak, saat 21.52’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.İstanbul’a Galatasaray formasıyla gelen Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey’e, Gardi’ye ve Okan Hoca’ya teşekkür ederim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese de teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim" dedi.Galatasaray’ın açtığı uçak takip yayını 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Taraftarlar saatler öncesinden havalimanında toplanarak yıldız oyuncuyu büyük coşkuyla karşıladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/victor-osimhen-galatasarayda-sozlesme-detaylari-aciklandi-1098024000.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, napoli, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
süper lig, napoli, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yapılan zorlu pazarlıkların ardından Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Osimhen, transferi tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.
Victor Osimhen’i taşıyan özel uçak, saat 21.52’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.
İstanbul’a Galatasaray formasıyla gelen Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey’e, Gardi’ye ve Okan Hoca’ya teşekkür ederim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese de teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim" dedi.
Galatasaray’ın açtığı uçak takip yayını 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Taraftarlar saatler öncesinden havalimanında toplanarak yıldız oyuncuyu büyük coşkuyla karşıladı.