https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/super-lig-tarihinin-en-degerli-transferi-gerceklesti-victor-osimhen-galatasaray-icin-istanbula-1098257678.html

Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi

Süper Lig tarihinin en değerli transferi gerçekleşti: Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu yıldız golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yapılan zorlu... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

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Victor Osimhen’i taşıyan özel uçak, saat 21.52’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.İstanbul’a Galatasaray formasıyla gelen Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim. Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey’e, Gardi’ye ve Okan Hoca’ya teşekkür ederim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese de teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim" dedi.Galatasaray’ın açtığı uçak takip yayını 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Taraftarlar saatler öncesinden havalimanında toplanarak yıldız oyuncuyu büyük coşkuyla karşıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/victor-osimhen-galatasarayda-sozlesme-detaylari-aciklandi-1098024000.html

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