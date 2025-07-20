https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/victor-osimhen-galatasarayda-sozlesme-detaylari-aciklandi-1098024000.html

Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı

Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. İtalyan basının haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Napoli'yle 75 milyon euro bonservis bedeli... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T20:58+0300

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spor

osimhen

victor james osimhen

maç

maç yayını

tarihi maç

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Victor Osimhen, 75 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.İtalyan basınına göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Osimhen’in, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun transfer için Al Hilal, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaray-ve-napoli-osimhen-transferinde-anlasti--1097970098.html

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Sputnik Türkiye

osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)