https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/victor-osimhen-galatasarayda-sozlesme-detaylari-aciklandi-1098024000.html
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. İtalyan basının haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Napoli'yle 75 milyon euro bonservis bedeli... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T20:58+0300
2025-07-20T20:58+0300
2025-07-20T20:58+0300
spor
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victor james osimhen
maç
maç yayını
tarihi maç
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Victor Osimhen, 75 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.İtalyan basınına göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Osimhen’in, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun transfer için Al Hilal, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaray-ve-napoli-osimhen-transferinde-anlasti--1097970098.html
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osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. İtalyan basının haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Napoli'yle 75 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
Victor Osimhen, 75 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.
İtalyan basınına göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Osimhen’in, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun transfer için Al Hilal, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.