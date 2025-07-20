Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/victor-osimhen-galatasarayda-sozlesme-detaylari-aciklandi-1098024000.html
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. İtalyan basının haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Napoli'yle 75 milyon euro bonservis bedeli... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T20:58+0300
2025-07-20T20:58+0300
spor
osimhen
victor james osimhen
maç
maç yayını
tarihi maç
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_0:154:3162:1933_1920x0_80_0_0_495959407cc5e3e2d4c1f25bc1bcf5c2.jpg
Victor Osimhen, 75 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.İtalyan basınına göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Osimhen’in, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun transfer için Al Hilal, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaray-ve-napoli-osimhen-transferinde-anlasti--1097970098.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_0282334852e70514541b89d08fd1bd03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını, tarihi maç, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Victor Osimhen Galatasaray’da: Sözleşme detayları açıklandı

20:58 20.07.2025
© AA / Veysel AltunOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA / Veysel Altun
Abone ol
Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. İtalyan basının haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Napoli'yle 75 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
Victor Osimhen, 75 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.
İtalyan basınına göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Osimhen’in, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun transfer için Al Hilal, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
SPOR
Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı
17 Temmuz, 23:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала