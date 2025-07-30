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FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı faiz kararını bugün TSİ 21.00’de açıklayacak. Piyasalarda, indirim sinyallerine rağmen FED’in faizi sabit bırakması... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:38+0300
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Küresel piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı FED faiz kararı bugün açıklanıyor.ABD Merkez Bankası'nın (FED), 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00'de duyuracağı açıklandı. Piyasalarda, son dönemde gelen indirim sinyallerine rağmen FED’in bu ay da faizi sabit tutabileceği beklentisinin öne çıktığı ifade edildi. Alınacak kararın dolar kuru, altın ve borsa üzerinde belirleyici etkisinin olacağı belirtildi. Ekonomistlerin açıklamanın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajları da yakından takip edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-fed-baskani-powell-derhal-istifa-etmeli-1097543306.html
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fed, banka, banka hesabı, banka kartı, banka desteği, abd, abd hazine bakanlığı

FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

17:38 30.07.2025
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Arşiv
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ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı faiz kararını bugün TSİ 21.00’de açıklayacak. Piyasalarda, indirim sinyallerine rağmen FED’in faizi sabit bırakması beklenirken küresel piyasalar ve yatırımcılar kararı yakından takip ediyor.
Küresel piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı FED faiz kararı bugün açıklanıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (FED), 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00'de duyuracağı açıklandı. Piyasalarda, son dönemde gelen indirim sinyallerine rağmen FED’in bu ay da faizi sabit tutabileceği beklentisinin öne çıktığı ifade edildi.
Alınacak kararın dolar kuru, altın ve borsa üzerinde belirleyici etkisinin olacağı belirtildi. Ekonomistlerin açıklamanın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajları da yakından takip edeceği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
DÜNYA
Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
3 Temmuz, 03:54
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