https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bakan-isikhan-kamu-iscilerinin-zam-pazarligina-iliskin-konustu-sendikalar-teklifi-farkli-aksettirdi-1098254765.html
Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin zam pazarlığına ilişkin konuştu: 'Sendikalar teklifi farklı aksettirdi'
Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin zam pazarlığına ilişkin konuştu: 'Sendikalar teklifi farklı aksettirdi'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçilere temmuz-aralık dönemi için gerçekleşen... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T18:59+0300
2025-07-30T18:59+0300
2025-07-30T19:05+0300
ekonomi̇
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
maaş
brüt maaş
net maaş
maaş krizi
maaş promosyonu
kamu işçileri birliği (ate)
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine verilen teklifin kamuoyuna farklı yansıtılarak kabul edilmediğini duyurdu.Şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise temmuz-aralık enflasyonuna karşılık gelen yüzde 11 oranı teklif ettiklerini belirten Işıkhan, bu teklifin sendikalara net rakamlarla iletildiğini ancak TÜRK-İŞ heyetinin davete katılmadığını söyledi.Işıkhan, “İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif, enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranı teklif edildi, ancak teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi” dedi. Ayrıca sosyal haklar üzerinde çalışmalara kapıyı açık tuttuklarını vurgulayan Bakan, çalışanların refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini söyledi.2023-2024 döneminde kamu işçilerinin ücretlerine ilk 6 ayda refah payı dahil yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15, 2024 yılında ise her iki 6 ayda yüzde 10’ar artış yapıldığını ve enflasyon farklarının ödendiğini hatırlatan Işıkhan, brüt ücreti 15 bin liranın altında olan işçilerin maaşlarının bu seviyeye yükseltildiğini kaydetti. Bakan, toplu iş sözleşmesinin bir an önce tamamlanarak işçilerin hak ettikleri artışları almasının öncelikleri olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kamu-iscileri-merakla-bekliyordu-yeni-zam-teklifi-aciklandi-1098227434.html
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, maaş promosyonu, kamu işçileri birliği (ate), kamu işçisi
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, maaş promosyonu, kamu işçileri birliği (ate), kamu işçisi
Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin zam pazarlığına ilişkin konuştu: 'Sendikalar teklifi farklı aksettirdi'
18:59 30.07.2025 (güncellendi: 19:05 30.07.2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçilere temmuz-aralık dönemi için gerçekleşen enflasyon oranının teklif edildiğini, ancak bu teklifin kamuoyuna farklı yansıtılarak kabul edilmediğini açıkladı.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine verilen teklifin kamuoyuna farklı yansıtılarak kabul edilmediğini duyurdu.
Şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise temmuz-aralık enflasyonuna karşılık gelen yüzde 11 oranı teklif ettiklerini belirten Işıkhan, bu teklifin sendikalara net rakamlarla iletildiğini ancak TÜRK-İŞ heyetinin davete katılmadığını söyledi.
Işıkhan, “İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif, enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranı teklif edildi, ancak teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi” dedi. Ayrıca sosyal haklar üzerinde çalışmalara kapıyı açık tuttuklarını vurgulayan Bakan, çalışanların refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini söyledi.
2023-2024 döneminde kamu işçilerinin ücretlerine ilk 6 ayda refah payı dahil yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15, 2024 yılında ise her iki 6 ayda yüzde 10’ar artış yapıldığını ve enflasyon farklarının ödendiğini hatırlatan Işıkhan, brüt ücreti 15 bin liranın altında olan işçilerin maaşlarının bu seviyeye yükseltildiğini kaydetti.
Bakan, toplu iş sözleşmesinin bir an önce tamamlanarak işçilerin hak ettikleri artışları almasının öncelikleri olduğunu ifade etti.