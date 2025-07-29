https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zeynep-sonmez-polonya-acikta-ikinci-tura-yukseldi-milli-teniscinin-rakibi-belli-oldu-1098229876.html
Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi: Milli tenisçinin rakibi belli oldu
Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi: Milli tenisçinin rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen WTA 125 seviyesindeki Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi. Sönmez'in son 16 turundaki... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T20:07+0300
2025-07-29T20:07+0300
2025-07-29T20:07+0300
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık’ta ev sahibi Urszula Radwanska’yı 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.Rakibini 6-2 ve 6-0’lık setlerle 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, başarılı performansıyla dikkat çekti. Milli sporcunun son 16 turunda dünya 183 numarası Çek tenisçi Dominika Salkova'yla karşılaşacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/zeynep-sonmez-tarih-yaziyor-75-yil-sonra-ilki-basardi-wimbledonda-ucuncu-tura-yukseldi-1097572181.html
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zeynep sönmez, türkiye, milli, tenis, tenis turnuvası, maç, tarihi maç, seyircisiz maç, maç yayını
zeynep sönmez, türkiye, milli, tenis, tenis turnuvası, maç, tarihi maç, seyircisiz maç, maç yayını
Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi: Milli tenisçinin rakibi belli oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen WTA 125 seviyesindeki Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi. Sönmez'in son 16 turundaki rakibi dünya 183 numarası Dominika Salkova oldu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık’ta ev sahibi Urszula Radwanska’yı 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Rakibini 6-2 ve 6-0’lık setlerle 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, başarılı performansıyla dikkat çekti. Milli sporcunun son 16 turunda dünya 183 numarası Çek tenisçi Dominika Salkova'yla karşılaşacağı açıklandı.