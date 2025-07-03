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Zeynep Sönmez 75 yıl sonra ilki başardı, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Zeynep Sönmez 75 yıl sonra ilki başardı, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T15:19+0300
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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi ve tarihe geçti.Zeynep Sönmez tarihe geçtiİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam organizasyonunda dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 32. basamakta yer alan Wang ile 2. turda karşı karşıya geldi.Maça servis kırarak başlayan 23 yaşındaki milli sporcu, servis attığı ikinci oyunu ise kaybetti. Rakibine üst üste 4 oyun vererek 4-1 geri düşen Zeynep, daha sonra üst üste 3 oyun alarak sette durumu 4-4 yaptı. 11. oyunda bir kez daha servis kıran milli tenisçi, kendi servisinde de hata yapmadı ve seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.Adını 3. tura yazdırdıİkinci sette tenisçiler birer kez servis kırdıkları ilk 10 oyunda eşitliği bozamadı: 5-5. Zeynep Sönmez, 11. oyunda ele geçirdiği servis kırma puanını iyi değerlendirerek 6-5 öne geçmeyi başardı. 12. oyunu da alarak seti 7-5 kazanan Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak adını 3. tura yazdırdı.Zeynep Sönmez, dünya 69 numarası Hollandalı Suzan Lamens ile dünya 17 numarası Rus Ekaterina Alexandrova arasında oynanacak maçın galibiyle 3. turda karşılaşacak.Wimbledon'da 3. tura kalan ilk Türk tenisçiZeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi.Zeynep, aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu oldu. Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti.Maçın sonunda mutluluk gözyaşlarıZeynep Sönmez maçın son sayısını aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.Zeynep Sönmez kimdir?30 Nisan 2002'de İstanbul'da dünyaya gelen tenisçi, 6 yaşında tenis oynamaya başladı.Uzun yıllar milli takımda yer alan Sönmez 2020 yılında FED CUP takımına seçildi.16  yıllık tenis kariyeri ile uluslararası ITF Junior'da ilk 100'de, profesyonel kariyerinde güncel top 146 rank oldu.Dört Grand Slam turnuvasında mücadele etti.
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Zeynep Sönmez 75 yıl sonra ilki başardı, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

15:19 03.07.2025 (güncellendi: 15:38 03.07.2025)
© AA / Mustafa YalçınZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Ayrıntılar geliyor
Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi ve tarihe geçti.

Zeynep Sönmez tarihe geçti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam organizasyonunda dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 32. basamakta yer alan Wang ile 2. turda karşı karşıya geldi.
Maça servis kırarak başlayan 23 yaşındaki milli sporcu, servis attığı ikinci oyunu ise kaybetti. Rakibine üst üste 4 oyun vererek 4-1 geri düşen Zeynep, daha sonra üst üste 3 oyun alarak sette durumu 4-4 yaptı. 11. oyunda bir kez daha servis kıran milli tenisçi, kendi servisinde de hata yapmadı ve seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.

Adını 3. tura yazdırdı

İkinci sette tenisçiler birer kez servis kırdıkları ilk 10 oyunda eşitliği bozamadı: 5-5. Zeynep Sönmez, 11. oyunda ele geçirdiği servis kırma puanını iyi değerlendirerek 6-5 öne geçmeyi başardı. 12. oyunu da alarak seti 7-5 kazanan Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak adını 3. tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez, dünya 69 numarası Hollandalı Suzan Lamens ile dünya 17 numarası Rus Ekaterina Alexandrova arasında oynanacak maçın galibiyle 3. turda karşılaşacak.

Wimbledon'da 3. tura kalan ilk Türk tenisçi

Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi.
Zeynep, aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu oldu. Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti.

Maçın sonunda mutluluk gözyaşları

Zeynep Sönmez maçın son sayısını aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
SPOR
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihine geçti
1 Temmuz, 17:34

Zeynep Sönmez kimdir?

30 Nisan 2002'de İstanbul'da dünyaya gelen tenisçi, 6 yaşında tenis oynamaya başladı.
Uzun yıllar milli takımda yer alan Sönmez 2020 yılında FED CUP takımına seçildi.
16  yıllık tenis kariyeri ile uluslararası ITF Junior'da ilk 100'de, profesyonel kariyerinde güncel top 146 rank oldu.
Dört Grand Slam turnuvasında mücadele etti.
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