https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/turkiyeye-4uncu-operator-geliyor-son-hazirliklar-tamamlandi-1098212211.html

Türkiye'ye 4'üncü operatör geliyor: Son hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'ye 4'üncü operatör geliyor: Son hazırlıklar tamamlandı

Sputnik Türkiye

TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 4'üncü operatör olmaya hazırlanıyor. Şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde hizmete başlamadan hizmete girmesi bekleniyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T10:43+0300

2025-07-29T10:43+0300

2025-07-29T10:43+0300

ekonomi̇

türksat

türkiye varlık fonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061935756_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_863ca63e813ba84b9f4270cdfabbdada.jpg

Türkiye'de hizmet veren üç operatöre bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 2026'nin ilk çeyreğini tamamlamadan 4'üncü operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile birlikte kablo ve yayın hizmetlerini ayıracak. Ekonomim'in haberine göre, mobil iletişim sektöründe yeni yatırımlarda bulunacak şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.2026'nın ilk çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyorTürkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/btk-esim-hizmetlerine-erisimi-engelledi-8-platform-kapatildi-1097806375.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türksat, türkiye varlık fonu