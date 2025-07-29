https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/turkiyeye-4uncu-operator-geliyor-son-hazirliklar-tamamlandi-1098212211.html
Türkiye'ye 4'üncü operatör geliyor: Son hazırlıklar tamamlandı
Türkiye'ye 4'üncü operatör geliyor: Son hazırlıklar tamamlandı
Sputnik Türkiye
TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 4'üncü operatör olmaya hazırlanıyor. Şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde hizmete başlamadan hizmete girmesi bekleniyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T10:43+0300
2025-07-29T10:43+0300
2025-07-29T10:43+0300
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türksat
türkiye varlık fonu
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Türkiye'de hizmet veren üç operatöre bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 2026'nin ilk çeyreğini tamamlamadan 4'üncü operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile birlikte kablo ve yayın hizmetlerini ayıracak. Ekonomim'in haberine göre, mobil iletişim sektöründe yeni yatırımlarda bulunacak şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.2026'nın ilk çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyorTürkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/btk-esim-hizmetlerine-erisimi-engelledi-8-platform-kapatildi-1097806375.html
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türksat, türkiye varlık fonu
türksat, türkiye varlık fonu
Türkiye'ye 4'üncü operatör geliyor: Son hazırlıklar tamamlandı
TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 4'üncü operatör olmaya hazırlanıyor. Şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde hizmete başlamadan hizmete girmesi bekleniyor.
Türkiye'de hizmet veren üç operatöre bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. TÜRKSAT, mobil iletişim sektöründe 2026'nin ilk çeyreğini tamamlamadan 4'üncü operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.
Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile birlikte kablo ve yayın hizmetlerini ayıracak. Ekonomim'in haberine göre, mobil iletişim sektöründe yeni yatırımlarda bulunacak şirketin, 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.
2026'nın ilk çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor
Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.
Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı belirtildi.