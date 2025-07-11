https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/btk-esim-hizmetlerine-erisimi-engelledi-8-platform-kapatildi-1097806375.html

BTK eSIM hizmetlerine erişimi engelledi: 8 platform kapatıldı

BTK eSIM hizmetlerine erişimi engelledi: 8 platform kapatıldı

Sputnik Türkiye

BTK, aralarında Airalo, Holafly ve Nomad’in de bulunduğu sekiz eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirdi. Karar 10 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdi. İşte engellenen platformlar ve detaylar.

2025-07-11T12:01+0300

2025-07-11T12:01+0300

2025-07-11T12:01+0300

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uluslararası alanda faaliyet gösteren sekiz eSIM hizmet sağlayıcısına Türkiye’den erişimi engelledi. 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı karara göre kapatılan platformlar şunlar:Bu platformlar, yurt dışına çıkan kullanıcıların daha uygun fiyatlarla mobil veri hizmeti almasını sağlayan dijital SIM (eSIM) teknolojisi sunuyordu.BTK’dan resmi gerekçe: Yetkisiz faaliyetBTK’nın Yetkilendirme Dairesi tarafından alınan kararın gerekçesinde, söz konusu şirketlerin Türkiye'de yetkisiz şekilde elektronik haberleşme hizmeti sunduğu belirtildi. Bu durumun hem tüketici güvenliği hem de ulusal düzenlemeler açısından sakınca taşıdığı ifade edildi.Yurt dışı veri kullanımı etkilenecekeSIM hizmetleri, özellikle yurt dışında yüksek roaming ücretlerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyordu. Dijital SIM kartlar sayesinde kullanıcılar farklı ülke operatörlerinden paket satın alabiliyor, fiziksel SIM kart değişimine ihtiyaç duymuyordu.eSIM teknolojisi nedir?eSIM (embedded SIM), geleneksel SIM kartların dijital versiyonudur. Akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerde cihazın içine gömülü olarak gelir ve operatör bilgileri uzaktan yüklenebilir. Bu teknoloji, fiziksel kart takmadan hat taşıma ve birden fazla hattı yönetme kolaylığı sağlar.

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