https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/btk-esim-hizmetlerine-erisimi-engelledi-8-platform-kapatildi-1097806375.html
BTK eSIM hizmetlerine erişimi engelledi: 8 platform kapatıldı
BTK eSIM hizmetlerine erişimi engelledi: 8 platform kapatıldı
Sputnik Türkiye
BTK, aralarında Airalo, Holafly ve Nomad’in de bulunduğu sekiz eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirdi. Karar 10 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdi. İşte engellenen platformlar ve detaylar.
2025-07-11T12:01+0300
2025-07-11T12:01+0300
2025-07-11T12:01+0300
btk
bilgi teknolojileri (bt)
ekonomi̇
esim
yasak
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uluslararası alanda faaliyet gösteren sekiz eSIM hizmet sağlayıcısına Türkiye’den erişimi engelledi. 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı karara göre kapatılan platformlar şunlar:Bu platformlar, yurt dışına çıkan kullanıcıların daha uygun fiyatlarla mobil veri hizmeti almasını sağlayan dijital SIM (eSIM) teknolojisi sunuyordu.BTK’dan resmi gerekçe: Yetkisiz faaliyetBTK’nın Yetkilendirme Dairesi tarafından alınan kararın gerekçesinde, söz konusu şirketlerin Türkiye'de yetkisiz şekilde elektronik haberleşme hizmeti sunduğu belirtildi. Bu durumun hem tüketici güvenliği hem de ulusal düzenlemeler açısından sakınca taşıdığı ifade edildi.Yurt dışı veri kullanımı etkilenecekeSIM hizmetleri, özellikle yurt dışında yüksek roaming ücretlerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyordu. Dijital SIM kartlar sayesinde kullanıcılar farklı ülke operatörlerinden paket satın alabiliyor, fiziksel SIM kart değişimine ihtiyaç duymuyordu.eSIM teknolojisi nedir?eSIM (embedded SIM), geleneksel SIM kartların dijital versiyonudur. Akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerde cihazın içine gömülü olarak gelir ve operatör bilgileri uzaktan yüklenebilir. Bu teknoloji, fiziksel kart takmadan hat taşıma ve birden fazla hattı yönetme kolaylığı sağlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kripto-parada-boga-kendini-gosterdi-bitcoin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirarak-118-bin-dolari-asti-1097803350.html
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btk esim engeli, airalo türkiye erişim yasağı, holafly kapatıldı mı, esim platformları engellendi, btk kararı 10 temmuz 2025, saily esim türkiye, nomad esim btk yasağı, esim nedir, dijital sim kart türkiye, yurt dışı internet alternatifleri
btk esim engeli, airalo türkiye erişim yasağı, holafly kapatıldı mı, esim platformları engellendi, btk kararı 10 temmuz 2025, saily esim türkiye, nomad esim btk yasağı, esim nedir, dijital sim kart türkiye, yurt dışı internet alternatifleri
BTK eSIM hizmetlerine erişimi engelledi: 8 platform kapatıldı
BTK, Türkiye'de faaliyet gösteren Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM adlı eSIM hizmet sağlayıcılarına erişim engeli getirdi. Karar, Yetkilendirme Dairesi tarafından 10 Temmuz 2025’te alındı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), uluslararası alanda faaliyet gösteren sekiz eSIM hizmet sağlayıcısına Türkiye’den erişimi engelledi. 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı karara göre kapatılan platformlar şunlar:
Bu platformlar, yurt dışına çıkan kullanıcıların daha uygun fiyatlarla mobil veri hizmeti almasını sağlayan dijital SIM (eSIM) teknolojisi sunuyordu.
BTK’dan resmi gerekçe: Yetkisiz faaliyet
BTK’nın Yetkilendirme Dairesi tarafından alınan kararın gerekçesinde, söz konusu şirketlerin Türkiye'de yetkisiz şekilde elektronik haberleşme hizmeti sunduğu belirtildi. Bu durumun hem tüketici güvenliği hem de ulusal düzenlemeler açısından sakınca taşıdığı ifade edildi.
Yurt dışı veri kullanımı etkilenecek
eSIM hizmetleri, özellikle yurt dışında yüksek roaming ücretlerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyordu. Dijital SIM kartlar sayesinde kullanıcılar farklı ülke operatörlerinden paket satın alabiliyor, fiziksel SIM kart değişimine ihtiyaç duymuyordu.
eSIM (embedded SIM), geleneksel SIM kartların dijital versiyonudur. Akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerde cihazın içine gömülü olarak gelir ve operatör bilgileri uzaktan yüklenebilir. Bu teknoloji, fiziksel kart takmadan hat taşıma ve birden fazla hattı yönetme kolaylığı sağlar.