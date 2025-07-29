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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ingiltere-basbakani-starmerla-gorusmesinde-londra-belediye-baskana-igrenc-biri-bu-adami-hic-1098213263.html
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüşmesinde Londra belediye başkana 'İğrenç biri, bu adamı hiç sevmem' dedi
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüşmesinde Londra belediye başkana 'İğrenç biri, bu adamı hiç sevmem' dedi
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Keir Starmer ile görüşmesinde Sadiq Khan’ı “iğrenç biri” olarak nitelendirdi. Starmer, Khan’ı savundu. Görüşme, Trump'ın Londra ziyareti ve göç politikalarıyla ilgili mesajlar verdiği anlara sahne oldu.
2025-07-29T13:27+0300
2025-07-29T13:27+0300
dünya
donald trump
sadiq khan
i̇skoçya
londra
el salvador
keir starmer
i̇ngiltere
londra belediyesi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’da yeni bir golf sahasının açılışına katıldığı sırada İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, başkenti ziyaret edip etmeyeceği sorulunca, doğrudan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı hedef aldı.Trump, “Belediye başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... iğrenç bir insan,” ifadelerini kullandı.Bu sözler üzerine İngiltere Başbakanı Starmer, “Aslında o benim bir arkadaşım,” diyerek Trump’a yanıt verdi.Sadiq Khan cephesi sessiz kalmadıSadiq Khan’ın sözcüsü, Trump’ın ifadelerine karşılık olarak yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın dünyanın en büyük şehrine gelmek istemesinden memnuniyet duyuyoruz,” dedi. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Göçmen politikaları ve El Salvador mesajıTrump’ın İngiltere ziyaretine dair açıklamalarının ardından, Khan cephesi göçmenlik politikaları konusunu da gündeme getirdi. Khan’ın medya ekibi, Trump’ın başkanlığı döneminde El Salvador gibi bazı ülkelere yüzlerce kişinin sınır dışı edildiğini, bazı insanların resmi olarak “ölü” kabul edildiğini ve özellikle Afrika ile Asya ülkelerine seyahat yasakları getirildiğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trumptan-epstein-aciklamasi-adasina-davet-edildim-ama-gitmedim-1098211167.html
i̇skoçya
londra
el salvador
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donald trump keir starmer, sadiq khan, trump starmer görüşmesi, trump iskoçya ziyareti, trump londrayı ziyaret edecek mi, trump sadiq khan sözleri, trump ingiltere ziyareti, trump göçmen politikaları
donald trump keir starmer, sadiq khan, trump starmer görüşmesi, trump iskoçya ziyareti, trump londrayı ziyaret edecek mi, trump sadiq khan sözleri, trump ingiltere ziyareti, trump göçmen politikaları

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüşmesinde Londra belediye başkana 'İğrenç biri, bu adamı hiç sevmem' dedi

13:27 29.07.2025
© AP Photo / Carl CourtPresident Donald Trump meets with British Prime Minister Keir Starmer, left, at the White House, Thursday, Feb. 27, 2025, in Washington.
President Donald Trump meets with British Prime Minister Keir Starmer, left, at the White House, Thursday, Feb. 27, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Carl Court
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Donald Trump, İskoçya’daki ziyaretinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a sert sözlerle yüklendi. Görüşme sırasında Starmer, Khan’ı savunmak zorunda kaldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’da yeni bir golf sahasının açılışına katıldığı sırada İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, başkenti ziyaret edip etmeyeceği sorulunca, doğrudan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı hedef aldı.
Trump, “Belediye başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... iğrenç bir insan,” ifadelerini kullandı.
Bu sözler üzerine İngiltere Başbakanı Starmer, “Aslında o benim bir arkadaşım,” diyerek Trump’a yanıt verdi.

Sadiq Khan cephesi sessiz kalmadı

Sadiq Khan’ın sözcüsü, Trump’ın ifadelerine karşılık olarak yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın dünyanın en büyük şehrine gelmek istemesinden memnuniyet duyuyoruz,” dedi. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
“Çeşitliliğimizin bizi daha güçlü ve daha zengin kıldığını bizzat görebilirdi. Belki de bu yüzden, onun başkanlığı döneminde rekor sayıda Amerikalı İngiltere vatandaşlığına başvurdu.”

Göçmen politikaları ve El Salvador mesajı

Trump’ın İngiltere ziyaretine dair açıklamalarının ardından, Khan cephesi göçmenlik politikaları konusunu da gündeme getirdi. Khan’ın medya ekibi, Trump’ın başkanlığı döneminde El Salvador gibi bazı ülkelere yüzlerce kişinin sınır dışı edildiğini, bazı insanların resmi olarak “ölü” kabul edildiğini ve özellikle Afrika ile Asya ülkelerine seyahat yasakları getirildiğini hatırlattı.
Trump'tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama gitmedim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
DÜNYA
Trump'tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama gitmedim
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