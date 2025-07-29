https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ingiltere-basbakani-starmerla-gorusmesinde-londra-belediye-baskana-igrenc-biri-bu-adami-hic-1098213263.html

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüşmesinde Londra belediye başkana 'İğrenç biri, bu adamı hiç sevmem' dedi

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüşmesinde Londra belediye başkana 'İğrenç biri, bu adamı hiç sevmem' dedi

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Keir Starmer ile görüşmesinde Sadiq Khan’ı “iğrenç biri” olarak nitelendirdi. Starmer, Khan’ı savundu. Görüşme, Trump'ın Londra ziyareti ve göç politikalarıyla ilgili mesajlar verdiği anlara sahne oldu.

2025-07-29T13:27+0300

2025-07-29T13:27+0300

2025-07-29T13:27+0300

dünya

donald trump

sadiq khan

i̇skoçya

londra

el salvador

keir starmer

i̇ngiltere

londra belediyesi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’da yeni bir golf sahasının açılışına katıldığı sırada İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, başkenti ziyaret edip etmeyeceği sorulunca, doğrudan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı hedef aldı.Trump, “Belediye başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... iğrenç bir insan,” ifadelerini kullandı.Bu sözler üzerine İngiltere Başbakanı Starmer, “Aslında o benim bir arkadaşım,” diyerek Trump’a yanıt verdi.Sadiq Khan cephesi sessiz kalmadıSadiq Khan’ın sözcüsü, Trump’ın ifadelerine karşılık olarak yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın dünyanın en büyük şehrine gelmek istemesinden memnuniyet duyuyoruz,” dedi. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Göçmen politikaları ve El Salvador mesajıTrump’ın İngiltere ziyaretine dair açıklamalarının ardından, Khan cephesi göçmenlik politikaları konusunu da gündeme getirdi. Khan’ın medya ekibi, Trump’ın başkanlığı döneminde El Salvador gibi bazı ülkelere yüzlerce kişinin sınır dışı edildiğini, bazı insanların resmi olarak “ölü” kabul edildiğini ve özellikle Afrika ile Asya ülkelerine seyahat yasakları getirildiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trumptan-epstein-aciklamasi-adasina-davet-edildim-ama-gitmedim-1098211167.html

i̇skoçya

londra

el salvador

i̇ngiltere

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