https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarih-yeniden-yaziliyor-antik-insanlardan-bazilarinin-yamyam-oldugu-ve-cocuklarini-yedigi-ortaya-1098223037.html

Tarih yeniden yazılıyor: Antik insanlardan bazılarının yamyam olduğu ve çocuklarını yediği ortaya çıktı

Tarih yeniden yazılıyor: Antik insanlardan bazılarının yamyam olduğu ve çocuklarını yediği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İspanya’da yapılan kazılarda, 850.000 yıl öncesine tarihlenen ve kafa kesilme izleri taşıyan bir çocuk kalıntısı ortaya çıkarıldı. Arkeologlara göre bu bulgu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T15:20+0300

2025-07-29T15:20+0300

2025-07-29T15:21+0300

yaşam

ölüm

antik

antik kent

tarih

tarih

bilim

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098224369_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5cdb1ab036893f968f3428cede127d56.png

İspanya’daki Sierra de Atapuerca bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, 850 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir çocuk omur kemiği, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Kemiğin üzerinde bulunan kafa kesilmesine yönelik kesik izleri, ilk insanlar arasında yamyamlığın sistematik biçimde uygulandığını ortaya koyuyor.Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsü’nden (IPHES-CERCA) bir ekip tarafından keşfedilen kalıntılar, Gran Dolina arkeolojik sahasında bulundu. Uzmanlara göre, iki ila dört yaşları arasında olduğu tahmin edilen bu çocuğun kalıntıları, kasıtlı olarak uygulanan bir parçalama sürecinin izlerini taşıyor.Kesik i̇zleri et i̇şleme tekniklerini andırıyorGran Dolina kazı alanının eş direktörlerinden olan Dr. Palmira Saladié, “Bu vakayı özel kılan yalnızca çocuğun yaşı değil, aynı zamanda kesik izlerinin cerrahi hassasiyette olması,” dedi.Araştırmacılar, bu izlerin insan etinin bilinçli şekilde işlendiğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu ve kemiklerdeki kesiklerin, hayvan eti işlenmesinde kullanılan tekniklerle ürkütücü benzerlikler taşıdığını aktarıyor.İlk yamyamlık vakası değil, devamlılık gösteren bir davranışSaladié, bu bulguların yeni olmadığını, yaklaşık 30 yıl önce de benzer izlerin keşfedildiğini hatırlatarak şöyle dedi:“Şu an belgelediğimiz şey, bu davranışın bir devamlılık gösterdiğidir. Yani ölüye yapılan bu muamele istisnai değil, tekrarlayan bir şeydi.”Sırtlan dışkısı da bulundu: Mağara ortamında türlerarası rekabetKazılarda, insan kalıntılarının yakınlarında fosilleşmiş sırtlan dışkısı (koprolit) da bulundu. Bu durum, ilk insanların yaşam alanlarını vahşi hayvanlarla paylaştığını, dolayısıyla yamyamlığın sadece açlık değil, alan savunmasıyla da ilgili olabileceğini gösteriyor.Bu bulgu, ilk insanların sosyal yapıları, beslenme biçimleri ve çevresel mücadeleleri hakkında yeni soruları da beraberinde getiriyor.1 milyon yıllık yaşamın i̇zleri hala keşfediliyorSaladié, her yıl yeni kanıtların gün yüzüne çıktığını ve bu bulguların insanlığın en erken dönemlerindeki yaşam biçimlerini yeniden değerlendirmeye ittiğini belirtti:“Atalarımızın nasıl yaşadığını, nasıl öldüğünü ve ölülere nasıl davrandığını yeniden düşünmemizi sağlayan birçok yeni ipucu ortaya çıkıyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/thynin-abd-ucusunda-83-yasindaki-yolcu-hayatini-kaybetti-1098221287.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölüm, antik, antik kent, tarih, tarih, bilim, yılsonu2025