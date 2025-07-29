https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarih-yeniden-yaziliyor-antik-insanlardan-bazilarinin-yamyam-oldugu-ve-cocuklarini-yedigi-ortaya-1098223037.html
Tarih yeniden yazılıyor: Antik insanlardan bazılarının yamyam olduğu ve çocuklarını yediği ortaya çıktı
Tarih yeniden yazılıyor: Antik insanlardan bazılarının yamyam olduğu ve çocuklarını yediği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İspanya’da yapılan kazılarda, 850.000 yıl öncesine tarihlenen ve kafa kesilme izleri taşıyan bir çocuk kalıntısı ortaya çıkarıldı. Arkeologlara göre bu bulgu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T15:20+0300
2025-07-29T15:20+0300
2025-07-29T15:21+0300
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İspanya’daki Sierra de Atapuerca bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, 850 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir çocuk omur kemiği, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Kemiğin üzerinde bulunan kafa kesilmesine yönelik kesik izleri, ilk insanlar arasında yamyamlığın sistematik biçimde uygulandığını ortaya koyuyor.Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsü’nden (IPHES-CERCA) bir ekip tarafından keşfedilen kalıntılar, Gran Dolina arkeolojik sahasında bulundu. Uzmanlara göre, iki ila dört yaşları arasında olduğu tahmin edilen bu çocuğun kalıntıları, kasıtlı olarak uygulanan bir parçalama sürecinin izlerini taşıyor.Kesik i̇zleri et i̇şleme tekniklerini andırıyorGran Dolina kazı alanının eş direktörlerinden olan Dr. Palmira Saladié, “Bu vakayı özel kılan yalnızca çocuğun yaşı değil, aynı zamanda kesik izlerinin cerrahi hassasiyette olması,” dedi.Araştırmacılar, bu izlerin insan etinin bilinçli şekilde işlendiğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu ve kemiklerdeki kesiklerin, hayvan eti işlenmesinde kullanılan tekniklerle ürkütücü benzerlikler taşıdığını aktarıyor.İlk yamyamlık vakası değil, devamlılık gösteren bir davranışSaladié, bu bulguların yeni olmadığını, yaklaşık 30 yıl önce de benzer izlerin keşfedildiğini hatırlatarak şöyle dedi:“Şu an belgelediğimiz şey, bu davranışın bir devamlılık gösterdiğidir. Yani ölüye yapılan bu muamele istisnai değil, tekrarlayan bir şeydi.”Sırtlan dışkısı da bulundu: Mağara ortamında türlerarası rekabetKazılarda, insan kalıntılarının yakınlarında fosilleşmiş sırtlan dışkısı (koprolit) da bulundu. Bu durum, ilk insanların yaşam alanlarını vahşi hayvanlarla paylaştığını, dolayısıyla yamyamlığın sadece açlık değil, alan savunmasıyla da ilgili olabileceğini gösteriyor.Bu bulgu, ilk insanların sosyal yapıları, beslenme biçimleri ve çevresel mücadeleleri hakkında yeni soruları da beraberinde getiriyor.1 milyon yıllık yaşamın i̇zleri hala keşfediliyorSaladié, her yıl yeni kanıtların gün yüzüne çıktığını ve bu bulguların insanlığın en erken dönemlerindeki yaşam biçimlerini yeniden değerlendirmeye ittiğini belirtti:“Atalarımızın nasıl yaşadığını, nasıl öldüğünü ve ölülere nasıl davrandığını yeniden düşünmemizi sağlayan birçok yeni ipucu ortaya çıkıyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/thynin-abd-ucusunda-83-yasindaki-yolcu-hayatini-kaybetti-1098221287.html
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ölüm, antik, antik kent, tarih, tarih, bilim, yılsonu2025
ölüm, antik, antik kent, tarih, tarih, bilim, yılsonu2025
Tarih yeniden yazılıyor: Antik insanlardan bazılarının yamyam olduğu ve çocuklarını yediği ortaya çıktı
15:20 29.07.2025 (güncellendi: 15:21 29.07.2025)
İspanya’da yapılan kazılarda, 850.000 yıl öncesine tarihlenen ve kafa kesilme izleri taşıyan bir çocuk kalıntısı ortaya çıkarıldı. Arkeologlara göre bu bulgu, ilk insanlar arasında yamyamlığın sistematik bir davranış olduğunu kanıtlıyor.
İspanya’daki Sierra de Atapuerca bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, 850 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir çocuk omur kemiği, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Kemiğin üzerinde bulunan kafa kesilmesine yönelik kesik izleri, ilk insanlar arasında yamyamlığın sistematik biçimde uygulandığını ortaya koyuyor.
Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsü’nden (IPHES-CERCA) bir ekip tarafından keşfedilen kalıntılar, Gran Dolina arkeolojik sahasında bulundu. Uzmanlara göre, iki ila dört yaşları arasında olduğu tahmin edilen bu çocuğun kalıntıları, kasıtlı olarak uygulanan bir parçalama sürecinin izlerini taşıyor.
Kesik i̇zleri et i̇şleme tekniklerini andırıyor
Gran Dolina kazı alanının eş direktörlerinden olan Dr. Palmira Saladié, “Bu vakayı özel kılan yalnızca çocuğun yaşı değil, aynı zamanda kesik izlerinin cerrahi hassasiyette olması,” dedi.
Araştırmacılar, bu izlerin insan etinin bilinçli şekilde işlendiğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu ve kemiklerdeki kesiklerin, hayvan eti işlenmesinde kullanılan tekniklerle ürkütücü benzerlikler taşıdığını aktarıyor.
İlk yamyamlık vakası değil, devamlılık gösteren bir davranış
Saladié, bu bulguların yeni olmadığını, yaklaşık 30 yıl önce de benzer izlerin keşfedildiğini hatırlatarak şöyle dedi:
“Şu an belgelediğimiz şey, bu davranışın bir devamlılık gösterdiğidir. Yani ölüye yapılan bu muamele istisnai değil, tekrarlayan bir şeydi.”
Sırtlan dışkısı da bulundu: Mağara ortamında türlerarası rekabet
Kazılarda, insan kalıntılarının yakınlarında fosilleşmiş sırtlan dışkısı (koprolit) da bulundu. Bu durum, ilk insanların yaşam alanlarını vahşi hayvanlarla paylaştığını, dolayısıyla yamyamlığın sadece açlık değil, alan savunmasıyla da ilgili olabileceğini gösteriyor.
Bu bulgu, ilk insanların sosyal yapıları, beslenme biçimleri ve çevresel mücadeleleri hakkında yeni soruları da beraberinde getiriyor.
1 milyon yıllık yaşamın i̇zleri hala keşfediliyor
Saladié, her yıl yeni kanıtların gün yüzüne çıktığını ve bu bulguların insanlığın en erken dönemlerindeki yaşam biçimlerini yeniden değerlendirmeye ittiğini belirtti:
“Atalarımızın nasıl yaşadığını, nasıl öldüğünü ve ölülere nasıl davrandığını yeniden düşünmemizi sağlayan birçok yeni ipucu ortaya çıkıyor.”