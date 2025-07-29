https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/thynin-abd-ucusunda-83-yasindaki-yolcu-hayatini-kaybetti-1098221287.html

THY’nin ABD uçuşunda 83 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

THY’nin ABD uçuşunda 83 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları’nın İstanbul–San Francisco seferinde yolculuk eden 83 yaşındaki Hindistan vatandaşı Satyanarayana Pasupuleti, uçakta fenalaştıktan sonra... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T13:46+0300

2025-07-29T13:46+0300

2025-07-29T13:46+0300

yaşam

san francisco

türk hava yolları (thy)

thy

ölüm

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Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 Temmuz’da İstanbul’dan San Francisco’ya gerçekleştirdiği TK79 sefer sayılı uçuşta, 83 yaşındaki bir yolcu yaşamını yitirdi.San Mateo İlçesi Adli Tabipliği’nden Christy Canclini, 25 Temmuz’da USA TODAY’e yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Hindistan uyruklu Satyanarayana Pasupuleti olduğunu doğruladı. Uçakta kalbi durdu, doktorlar müdahale ettiTHY’den yapılan açıklamaya göre, yolculuk sırasında kendini kötü hissettiğini belirten yolcunun kalbi durdu. Uçakta bulunan iki doktor, yolcuya anında hayat kurtarıcı müdahalelerde bulundu, ancak tüm çabalara rağmen yolcunun yaşamını yitirdiği bildirildi.Uçak Chicago’ya yönlendirildi, ardından San Francisco’ya devam ettiOlayın ardından uçak, yakıt ikmali için Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi. THY, yolcunun ailesi ve yerel yetkililerin onayını alarak uçuşa devam etti.TK79 seferi, planlanandan yaklaşık beş buçuk saat gecikmeyle San Francisco’ya indi.İniş sonrası soruşturma ve temizlik prosedürü uygulandıİnişin ardından, kolluk kuvvetleri uçaktaki tüm yolcuların, mürettebatın ve Pasupuleti’nin yakınlarının ifadelerini aldı. THY, ifadelere ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından yolcuların serbest bırakıldığını ve uçağın temizlik işlemleri sonrası normal operasyonlarına döndüğünü duyurdu.

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