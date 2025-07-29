https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/openai-ceosu-altman-agustos-ayinda-piyasaya-surulecek-olan-gpt-5ten-icin-ondan-cok-korktum-bu-1098226959.html

OpenAI CEO’su Altman, Ağustos'ta piyasaya sürülecek olan GPT-5 için 'Ondan çok korktum, bu noktaya gelmemeliydi' dedi

OpenAI CEO’su Altman, Ağustos'ta piyasaya sürülecek olan GPT-5 için 'Ondan çok korktum, bu noktaya gelmemeliydi' dedi

Sputnik Türkiye

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-5’i test ederken korkuya kapıldığını söyledi. Ağustos’ta çıkacak GPT-5’in insan zekasına yaklaşması, etik ve güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıyor.

2025-07-29T17:34+0300

2025-07-29T17:34+0300

2025-07-29T17:34+0300

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Yapay zeka devi OpenAI’nin geliştirdiği yeni nesil model GPT-5, piyasaya sunulmadan önce hem heyecan hem de endişe yaratmaya başladı. OpenAI CEO’su Sam Altman, katıldığı bir podcast yayınında GPT-5’i test ederken korkuya kapıldığını ve bu deneyimin kendisine Manhattan Projesi’ni hatırlattığını söyledi.Altman, “Bazı çıktıları görünce ürperdim. Manhattan Projesi’ni düşündüm” diyerek, yapay zekanın ulaştığı noktanın insanlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.GPT-5 i̇nsan zekasına yaklaşıyor mu?Altman’ın ifadelerine göre, GPT-5 yalnızca daha gelişmiş görevleri yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi akıl yürütme süreçlerini geliştirerek insan benzeri mantıksal çıkarımlar da yapabiliyor.Uzmanlar, bu durumun yapay zekanın insan zekasına eşdeğer hale gelme sürecine hız kazandırdığını söylüyor. GPT-5, karmaşık karar alma, etik değerlendirme ve ileri düzey analiz gibi alanlarda önceki modellerin çok ötesinde.'Odada yetişkin yok': Düzenleme eksikliği gündemdeAltman, mevcut yapay zeka düzenlemelerinin bu seviyedeki sistemleri kontrol altına almak için yetersiz kaldığını ifade etti. “Odada yetişkin kimse yok” diyerek, bu teknolojilerin etik, hukuki ve toplumsal etkilerine dair küresel bir kontrol mekanizması bulunmadığına dikkat çekti.“Bu noktaya gelmemeliydik mi?”: Altman’dan i̇kircikli uyarıAltman, GPT-5’in bazı çıktılarının fazlasıyla etkileyici olduğu kadar rahatsız edici de olduğunu belirtti. “Acaba bu noktaya gelmemeliydik mi?” sözleriyle, teknolojik ilerlemenin insanlık için geri dönüşü zor sonuçlara yol açabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.GPT-5 Ağustos’ta piyasaya sürülüyorOpenAI’nin GPT-5 modeli, Ağustos ayında kullanıcılarla buluşacak. Modelin, haber yazımı, yazılım geliştirme, tıbbi analiz, yaratıcı içerik üretimi ve stratejik karar destek sistemleri gibi birçok alanda devrim yaratması bekleniyor.Ancak uzmanlar, bu ilerlemenin etik, toplumsal ve güvenlik boyutlarında ciddi tartışmaları da beraberinde getireceğini vurguluyor.

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