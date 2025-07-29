https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/okyanusta-kaybolan-murettebatin-mesaji-yillar-sonra-ortaya-cikti-sisenin-icindeki-yardim-cagrisi-1098225414.html
Okyanusta kaybolan mürettebatın mesajı yıllar sonra ortaya çıktı: Şişenin içindeki yardım çağrısı İrlanda sahiline vurdu
Okyanusta kaybolan mürettebatın mesajı yıllar sonra ortaya çıktı: Şişenin içindeki yardım çağrısı İrlanda sahiline vurdu
Sputnik Türkiye
İrlanda’da bulunan şişedeki yardım mesajı, 2021’de Pasifik’te kaybolan Tayvanlı balıkçı teknesine ait olabilir. Tayvanlı yetkililer ve mürettebat yakınları mesajın gerçekliğini araştırıyor.
2025-07-29T15:44+0300
2025-07-29T15:44+0300
2025-07-29T15:45+0300
yaşam
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Batı İrlanda’nın Inisheer Adası kıyısında yürüyüş yapan iki kişi, geçtiğimiz hafta sahilde balmumu ile mühürlenmiş bir şişe buldu. Şişenin içinden çıkan el yazısı not, Endonezce, Çince ve İngilizce ifadelerle yazılmış dramatik bir yardım çağrısı içeriyor.Notu ilk okuyan Matthew Laming, çeviri uygulaması yardımıyla Endonezce metni anlamaya çalıştıklarında şunları gördüklerini söyledi:Mesajın altında ise Çince "Li" karakteri ile “Yong Yu Sing No 18” ifadesi yer alıyor. 2021’de kaybolan tayvanlı balıkçı teknesiyle bağlantı mı var?2021 yılında, Pasifik Okyanusu’nda Midway Adası’nın 600 kilometre açığında, Tayvan bandıralı Yong Yu Sing No 18 adlı balıkçı teknesi terk edilmiş halde bulunmuştu. Tayvanlı kaptan Li ve dokuz Endonezyalı tayfaya o günden beri ulaşılamamıştı. Olay, savcılık tarafından "kaza" olarak kayıtlara geçmişti.Bulunan mesajda geçen isim ve tarihsel çakışmalar, kamuoyunda yeni bir umut ve tartışma dalgası başlattı.Yetkililer ve aileler i̇nceleme başlattıİrlanda polisi Garda, mesajla ilgili sosyal medya spekülasyonları hakkında yorum yapmasa da Inisheer’de “buluntu eşya” bildirimi aldığını doğruladı.Mesajın fotoğrafını Reddit'te paylaşan Laming'in gönderisi viral olurken, internet kullanıcıları olayın Yong Yu Sing No 18 ile bağlantısını araştırmaya başladı.Tayvan’daki Su’Ao Balıkçılar Derneği, mesajın resmi olarak incelenmesi için çağrıda bulundu:Mesajın gerçekliği tartışılıyorMesajın gerçekten deniz yoluyla binlerce kilometre sürüklenip İrlanda’ya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda kamuoyunda farklı görüşler var. Bazı kullanıcılar, 1992’de okyanusa düşen plastik ördeklerin yıllar sonra farklı kıtalarda bulunmasını örnek göstererek, bunun mümkün olduğunu savunuyor.Matthew Laming, mesaj hakkında şüpheyle başladığını ama zamanla fikrinin değiştiğini belirtiyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarih-yeniden-yaziliyor-antik-insanlardan-bazilarinin-yamyam-oldugu-ve-cocuklarini-yedigi-ortaya-1098223037.html
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irlanda şişe içindeki not, kayıp tayvanlı balıkçılar, yong yu sing no 18 mürettebat, pasifik okyanusu kayıp tekne, 2021 tayvan balıkçı teknesi, irlanda sahilinde yardım mesajı, inisheer adasında şişe, matthew laming mesaj, su'ao balıkçılar derneği açıklama, şişedeki not gerçek mi
Okyanusta kaybolan mürettebatın mesajı yıllar sonra ortaya çıktı: Şişenin içindeki yardım çağrısı İrlanda sahiline vurdu
15:44 29.07.2025 (güncellendi: 15:45 29.07.2025)
İrlanda'nın Inisheer Adası’nda bulunan balmumuyla mühürlü bir şişe, 2021’de Pasifik Okyanusu’nda kaybolan Yong Yu Sing No 18 adlı balıkçı teknesine ait yardım çağrısını içerebilir. Tayvanlı yetkililer ve balıkçı dernekleri, mesajın doğruluğunu araştırıyor.
Batı İrlanda’nın Inisheer Adası kıyısında yürüyüş yapan iki kişi, geçtiğimiz hafta sahilde balmumu ile mühürlenmiş bir şişe buldu. Şişenin içinden çıkan el yazısı not, Endonezce, Çince ve İngilizce ifadelerle yazılmış dramatik bir yardım çağrısı içeriyor.
Notu ilk okuyan Matthew Laming, çeviri uygulaması yardımıyla Endonezce metni anlamaya çalıştıklarında şunları gördüklerini söyledi:
“Lütfen yardım gönderin! 12/20’den beri kaybolduk. Burada üç kişiyiz. Bu adanın adını bilmiyoruz. Yaralıyız. YARDIM. MERHABA. SOS.”
Mesajın altında ise Çince "Li" karakteri ile “Yong Yu Sing No 18” ifadesi yer alıyor.
2021’de kaybolan tayvanlı balıkçı teknesiyle bağlantı mı var?
2021 yılında, Pasifik Okyanusu’nda Midway Adası’nın 600 kilometre açığında, Tayvan bandıralı Yong Yu Sing No 18 adlı balıkçı teknesi terk edilmiş halde bulunmuştu. Tayvanlı kaptan Li ve dokuz Endonezyalı tayfaya o günden beri ulaşılamamıştı. Olay, savcılık tarafından "kaza" olarak kayıtlara geçmişti.
Bulunan mesajda geçen isim ve tarihsel çakışmalar, kamuoyunda yeni bir umut ve tartışma dalgası başlattı.
Yetkililer ve aileler i̇nceleme başlattı
İrlanda polisi Garda, mesajla ilgili sosyal medya spekülasyonları hakkında yorum yapmasa da Inisheer’de “buluntu eşya” bildirimi aldığını doğruladı.
Mesajın fotoğrafını Reddit'te paylaşan Laming'in gönderisi viral olurken, internet kullanıcıları olayın Yong Yu Sing No 18 ile bağlantısını araştırmaya başladı.
Tayvan’daki Su’Ao Balıkçılar Derneği, mesajın resmi olarak incelenmesi için çağrıda bulundu:
“Mesaj gerçekse, hükümetin uluslararası kuruluşlarla birlikte kurtarma çalışmalarını yeniden başlatması gerekir.”
Mesajın gerçekliği tartışılıyor
Mesajın gerçekten deniz yoluyla binlerce kilometre sürüklenip İrlanda’ya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda kamuoyunda farklı görüşler var. Bazı kullanıcılar, 1992’de okyanusa düşen plastik ördeklerin yıllar sonra farklı kıtalarda bulunmasını örnek göstererek, bunun mümkün olduğunu savunuyor.
Matthew Laming, mesaj hakkında şüpheyle başladığını ama zamanla fikrinin değiştiğini belirtiyor:
“Başta bir şaka sandım ama sonra ciddileştim. Bu gerçek olabilir.”