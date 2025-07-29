https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/karabuk-1-haftadir-yaniyor-safranbolu-ve-ovacik-ile-es-zamanli-kahyalarda-da-yangin-basladi-4-1098210758.html
Karabük 1 haftadır yanıyor: Safranbolu ve Ovacık ile eş zamanlı, Kahyalar'da da yangın başladı, 4 mahalle boşaltıldı
Karabük 1 haftadır yanıyor: Safranbolu ve Ovacık ile eş zamanlı, Kahyalar'da da yangın başladı, 4 mahalle boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Karabük 1 haftadır farklı bölgelerde çıkan yangın ile boğuşuyor. Son olarak Kahyalar köyü ormanlık alanı yanıyor. Tedbir amaçlı 4 mahalle ve 1 köy boşaltıldı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Karabük 7 gündür farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele ediyor. Son olarak Kahyalar köyü ormanlık alanında çıkan yangın hızla yayıldı. Gece boyunca ekiplerin müdahalesi sürerken 4 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.Karabük'te orman yangını: 4 mahalle boşaltıldıKarabük Kahyalar'da başlayan yangının ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.🚨 Hangi Mahalleler ve Köyler Boşaltıldı?Karabük Valiliği’nin açıklamasına göre, güvenlik gerekçesiyle aşağıdaki yerleşim yerleri tahliye edildi:Karabük'teki yangınlar: Safranbolu, Ovacık ve KahyalarKarabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'un incelediği belirtildi.Karabük Valiliği'nden açıklamaYangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.🚁 Yangına Müdahale Eden Ekip ve Araç SayısıKarabük Valiliği'nin verdiği bilgiye göre yangına:Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin titizlikle alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html
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Karabük 1 haftadır yanıyor: Safranbolu ve Ovacık ile eş zamanlı, Kahyalar'da da yangın başladı, 4 mahalle boşaltıldı
10:17 29.07.2025 (güncellendi: 10:39 29.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Karabük 1 haftadır farklı bölgelerde çıkan yangın ile boğuşuyor. Son olarak Kahyalar köyü ormanlık alanı yanıyor. Tedbir amaçlı 4 mahalle ve 1 köy boşaltıldı.
Karabük 7 gündür farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele ediyor. Son olarak Kahyalar köyü ormanlık alanında çıkan yangın hızla yayıldı. Gece boyunca ekiplerin müdahalesi sürerken 4 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
Karabük'te orman yangını: 4 mahalle boşaltıldı
Karabük Kahyalar'da başlayan yangının ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.
Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
🚨 Hangi Mahalleler ve Köyler Boşaltıldı?
Karabük Valiliği’nin açıklamasına göre, güvenlik gerekçesiyle aşağıdaki yerleşim yerleri tahliye edildi:
Kahyalar Köyü – Kabaoğlu Mahallesi
Kahyalar Köyü – Çakırlar Mahallesi
Kaleköy – Merkez Mahallesi
Kaleköy – Sarıkonak Mahallesi
Karabük'teki yangınlar: Safranbolu, Ovacık ve Kahyalar
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'un incelediği belirtildi.
Karabük Valiliği'nden açıklama
Yangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.
🚁 Yangına Müdahale Eden Ekip ve Araç Sayısı
Karabük Valiliği'nin verdiği bilgiye göre yangına:
481 personel
ile müdahale ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin titizlikle alındığını bildirdi.