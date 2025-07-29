https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html
İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T08:19+0300
2025-07-29T08:19+0300
2025-07-29T08:19+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
havai fişek
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html
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i̇stanbul valiliği, havai fişek
i̇stanbul valiliği, havai fişek
İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.