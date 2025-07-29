İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.