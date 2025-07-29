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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html
İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul valiliği, havai fişek
i̇stanbul valiliği, havai fişek

İstanbul'da orman yangını önlemi: Havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

08:19 29.07.2025
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Uluslararası Havai Fişek Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
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