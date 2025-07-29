https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bankalar-mesaj-gonderiyor-kredi-karti-ve-nakit-avans-faizleri-2-gun-sonra-guncellenecek-1098213372.html

Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek

Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın kararıyla kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte nakit avans, KMH... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:34+0300

2025-07-29T11:34+0300

2025-07-29T11:34+0300

ekonomi̇

banka

mesaj

kredi kartı

nakit avans

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bazı kart limit gruplarına uygulanan azami faiz oranlarında indirime gidildi.Faiz oranları limitlere göre güncellendiYeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ağustos 2025’ten itibaren kredi kartı faiz oranları şu şekilde değişiyor:Nakit avans ve kmh faizleri de düştüSadece kredi kartı borçlarında değil, nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni oranlara göre:Bankalar SMS göndermeye başladıYeni faiz oranlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. SMS’lerde, yapılan düzenlemelerin sözleşme değişikliği kapsamında olduğu vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mevduat-faizleri-geriliyor-banka-parasi-olanlar-dikkat-1-agustos-karari-bekleniyor-1098210391.html

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banka, mesaj, kredi kartı, nakit avans, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)