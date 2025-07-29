https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bankalar-mesaj-gonderiyor-kredi-karti-ve-nakit-avans-faizleri-2-gun-sonra-guncellenecek-1098213372.html
Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek
Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın kararıyla kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte nakit avans, KMH... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:34+0300
2025-07-29T11:34+0300
2025-07-29T11:34+0300
ekonomi̇
banka
mesaj
kredi kartı
nakit avans
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bazı kart limit gruplarına uygulanan azami faiz oranlarında indirime gidildi.Faiz oranları limitlere göre güncellendiYeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ağustos 2025’ten itibaren kredi kartı faiz oranları şu şekilde değişiyor:Nakit avans ve kmh faizleri de düştüSadece kredi kartı borçlarında değil, nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni oranlara göre:Bankalar SMS göndermeye başladıYeni faiz oranlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. SMS’lerde, yapılan düzenlemelerin sözleşme değişikliği kapsamında olduğu vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mevduat-faizleri-geriliyor-banka-parasi-olanlar-dikkat-1-agustos-karari-bekleniyor-1098210391.html
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banka, mesaj, kredi kartı, nakit avans, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
banka, mesaj, kredi kartı, nakit avans, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Bankalar mesaj gönderiyor: Kredi kartı ve nakit avans faizleri 2 gün sonra güncellenecek
Merkez Bankası’nın kararıyla kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte nakit avans, KMH ve dönem borçlarına uygulanan faizler düşürüldü. Bankalar, müşterilerine SMS yoluyla bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bazı kart limit gruplarına uygulanan azami faiz oranlarında indirime gidildi.
Faiz oranları limitlere göre güncellendi
Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ağustos 2025’ten itibaren kredi kartı faiz oranları şu şekilde değişiyor:
Yirmi beş bin TL altı dönem borcu
olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50
ile sabit kaldı.
Yirmi beş bin – yüz elli bin TL arası borcu
olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e
indirildi.
Yüz elli bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları
için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye
düşürüldü.
Nakit avans ve kmh faizleri de düştü
Sadece kredi kartı borçlarında değil, nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni oranlara göre:
Nakit avans ve KMH akdi faiz oranı yüzde 5,00’ten yüzde 4,75’e KMH gecikme faiz oranı ise yüzde 5,05 olarak
güncellendi.
Bankalar SMS göndermeye başladı
Yeni faiz oranlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. SMS’lerde, yapılan düzenlemelerin sözleşme değişikliği kapsamında olduğu vurgulanıyor.