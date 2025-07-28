https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aselsan-ve-roketsan-projelerinde-calismisti-dev-savunma-sanayi-sirketi-konkordato-ilan-etti-1098186121.html
Aselsan ve Roketsan projelerinde çalışmıştı: Dev savunma sanayi şirketi konkordato ilan etti
Aselsan ve Roketsan projelerinde çalışmıştı: Dev savunma sanayi şirketi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Aselsan ve Roketsan'ın bir çok kritik savunma sanayi projesinde görev alan Femsan Elektrik konkordato ilan etti. Aynı hissedara ait Mogeser ve Mope için de... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T10:55+0300
2025-07-28T10:55+0300
2025-07-28T10:55+0300
ekonomi̇
aselsan
roketsan
anka
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
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SARP, MAM-1, Hassas Güdüm Kiti, AKYA Milli Torpido, ANKA gibi birçok önemli yerli savunma sanayi projesinde yerlileştirme ve kalifikasyon hizmeti veren elektrik motorları geliştiricisi Femsan ile aynı hissedarların sahipliğinde olan MOGESER ve MOPA Enüdstriyel, konkordato başvurusunda bulundu.Mahkeme üç ay süre verdiİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere üç ay geçici mühlet vererek şirketlere konkordato müfettişi atanmasına, üç aylık mühletin dolmasının ardından 14 Ekim 2025'e ise yeni duruşma günü verilmesine karar verdi. CNBC-e'de yer alan habere göre FEMSAN'ın yürüttüğü yerlileştirme projesi ile savunma sanayisinde kule olarak bilinen ve genellikle zırhlı araçların üzerine monte edilen uzaktan komutalı silah sitemlerinin yan ve yükseliş eksenlerinin eyleyicileri yurt içinden temin edilebilir hale gelmişti.ASELSAN ve ROKETSAN projelerinde kullanılıyorFEMSAN ürünleri başta ASELSAN'ın SARP sistemi olmak üzere bir dizi kulede kullanılmaya başlamıştı. Türkiye'de üretilen mühimmatların hedefi bulmasını sağlayan güdüm kitlerinin içerisinde kullanılan ve oluksuz motor olarak bilinen elektrik motorlarını da geliştiren ve kalifiye eden şirket, SİHA platformlarından atılan mühimmatlarda, Roketsan'ın MAM-L mühimmatında ve ASELSAN'ın Hassas Güdüm Kiti'nde görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/dev-gida-sirketi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-ilan-etti-1097866237.html
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aselsan, roketsan, anka, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
aselsan, roketsan, anka, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
Aselsan ve Roketsan projelerinde çalışmıştı: Dev savunma sanayi şirketi konkordato ilan etti
Aselsan ve Roketsan'ın bir çok kritik savunma sanayi projesinde görev alan Femsan Elektrik konkordato ilan etti. Aynı hissedara ait Mogeser ve Mope için de konkordato başvurusunda bulunuldu.
SARP, MAM-1, Hassas Güdüm Kiti, AKYA Milli Torpido, ANKA gibi birçok önemli yerli savunma sanayi projesinde yerlileştirme ve kalifikasyon hizmeti veren elektrik motorları geliştiricisi Femsan ile aynı hissedarların sahipliğinde olan MOGESER ve MOPA Enüdstriyel, konkordato başvurusunda bulundu.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere üç ay geçici mühlet vererek şirketlere konkordato müfettişi atanmasına, üç aylık mühletin dolmasının ardından 14 Ekim 2025'e ise yeni duruşma günü verilmesine karar verdi. CNBC-e'de yer alan habere göre FEMSAN'ın yürüttüğü yerlileştirme projesi ile savunma sanayisinde kule olarak bilinen ve genellikle zırhlı araçların üzerine monte edilen uzaktan komutalı silah sitemlerinin yan ve yükseliş eksenlerinin eyleyicileri yurt içinden temin edilebilir hale gelmişti.
ASELSAN ve ROKETSAN projelerinde kullanılıyor
FEMSAN ürünleri başta ASELSAN'ın SARP sistemi olmak üzere bir dizi kulede kullanılmaya başlamıştı. Türkiye'de üretilen mühimmatların hedefi bulmasını sağlayan güdüm kitlerinin içerisinde kullanılan ve oluksuz motor olarak bilinen elektrik motorlarını da geliştiren ve kalifiye eden şirket, SİHA platformlarından atılan mühimmatlarda, Roketsan'ın MAM-L mühimmatında ve ASELSAN'ın Hassas Güdüm Kiti'nde görev yapıyor.