https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aselsan-ve-roketsan-projelerinde-calismisti-dev-savunma-sanayi-sirketi-konkordato-ilan-etti-1098186121.html

Aselsan ve Roketsan projelerinde çalışmıştı: Dev savunma sanayi şirketi konkordato ilan etti

Aselsan ve Roketsan projelerinde çalışmıştı: Dev savunma sanayi şirketi konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Aselsan ve Roketsan'ın bir çok kritik savunma sanayi projesinde görev alan Femsan Elektrik konkordato ilan etti. Aynı hissedara ait Mogeser ve Mope için de... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T10:55+0300

2025-07-28T10:55+0300

2025-07-28T10:55+0300

ekonomi̇

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roketsan

anka

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SARP, MAM-1, Hassas Güdüm Kiti, AKYA Milli Torpido, ANKA gibi birçok önemli yerli savunma sanayi projesinde yerlileştirme ve kalifikasyon hizmeti veren elektrik motorları geliştiricisi Femsan ile aynı hissedarların sahipliğinde olan MOGESER ve MOPA Enüdstriyel, konkordato başvurusunda bulundu.Mahkeme üç ay süre verdiİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere üç ay geçici mühlet vererek şirketlere konkordato müfettişi atanmasına, üç aylık mühletin dolmasının ardından 14 Ekim 2025'e ise yeni duruşma günü verilmesine karar verdi. CNBC-e'de yer alan habere göre FEMSAN'ın yürüttüğü yerlileştirme projesi ile savunma sanayisinde kule olarak bilinen ve genellikle zırhlı araçların üzerine monte edilen uzaktan komutalı silah sitemlerinin yan ve yükseliş eksenlerinin eyleyicileri yurt içinden temin edilebilir hale gelmişti.ASELSAN ve ROKETSAN projelerinde kullanılıyorFEMSAN ürünleri başta ASELSAN'ın SARP sistemi olmak üzere bir dizi kulede kullanılmaya başlamıştı. Türkiye'de üretilen mühimmatların hedefi bulmasını sağlayan güdüm kitlerinin içerisinde kullanılan ve oluksuz motor olarak bilinen elektrik motorlarını da geliştiren ve kalifiye eden şirket, SİHA platformlarından atılan mühimmatlarda, Roketsan'ın MAM-L mühimmatında ve ASELSAN'ın Hassas Güdüm Kiti'nde görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/dev-gida-sirketi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-ilan-etti-1097866237.html

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aselsan, roketsan, anka, konkordato, iflas, i̇flas erteleme