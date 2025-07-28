https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/pazar-gunu-47-ilde-40-derecenin-uzerinde-sicaklik-kayitlara-gecti-en-yuksek-sicaklik-491-oldu-1098178376.html

Pazar günü 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık kayıtlara geçti: En yüksek sıcaklık 49.1 oldu

Pazar günü 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık kayıtlara geçti: En yüksek sıcaklık 49.1 oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında pazar günü 47 ilde 40 derece üstü sıcaklık ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığı ise... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T01:46+0300

2025-07-28T01:46+0300

2025-07-28T01:46+0300

sıcaklık

türki̇ye

rekor sıcaklık

yüksek sıcaklık

hissedilen sıcaklık

pazar

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2025 Pazar günü sıcaklık verilerini paylaştı. Buna göre En yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.Şırnak'ın Cizre ilçesini yine Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48.9 dereceyle izledi. Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise sıcaklık 48 derece olarak kayıtlara geçti.Sıcaklıkların 40 derecenin üstünde kaydedildiği illerse şöyle sıralandı:Sıcaklık gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html

türki̇ye

pazar

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sıcaklık, rekor sıcaklık, yüksek sıcaklık, hissedilen sıcaklık, pazar, meteoroloji genel müdürlüğü