Pazar günü 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık kayıtlara geçti: En yüksek sıcaklık 49.1 oldu
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul'da sıcak hava
© AP Photo / Francisco Seco
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Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında pazar günü 47 ilde 40 derece üstü sıcaklık ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığı ise 49.1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2025 Pazar günü sıcaklık verilerini paylaştı. Buna göre En yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesini yine Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48.9 dereceyle izledi. Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise sıcaklık 48 derece olarak kayıtlara geçti.
Sıcaklıkların 40 derecenin üstünde kaydedildiği illerse şöyle sıralandı:
Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum.
Sıcaklık gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.