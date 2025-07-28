https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç ayrıca 26... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T01:29+0300
2025-07-28T01:29+0300
2025-07-28T01:30+0300
yılmaz tunç
bursa
orman yangını
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098178161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad294068a1a2b7fcd2a4060ab46bc65b.jpg
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kontrol altına alınamayan orman yangınına dair bir gözaltı kararı geldi. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Adalet Bakanı Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakan, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç ayrıca şu bilgilendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-yumakli-son-duruma-iliskin-bilgi-verdi-halihazirda-3-ilimizde-4-yangin-var-1098177666.html
bursa
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098178161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37100bc6af9d2f5c7db7e14b0e5b5d4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, bursa, orman yangını
yılmaz tunç, bursa, orman yangını
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
01:29 28.07.2025 (güncellendi: 01:30 28.07.2025)
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç ayrıca 26 Haziran'dan bu yana yaşanan orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar 21 kişinin tutuklandığını belirtti.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kontrol altına alınamayan orman yangınına dair bir gözaltı kararı geldi. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Adalet Bakanı Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
Adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç ayrıca şu bilgilendirmede bulundu:
"26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."