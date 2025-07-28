https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç ayrıca 26... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T01:29+0300

2025-07-28T01:29+0300

2025-07-28T01:30+0300

yılmaz tunç

bursa

orman yangını

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098178161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad294068a1a2b7fcd2a4060ab46bc65b.jpg

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kontrol altına alınamayan orman yangınına dair bir gözaltı kararı geldi. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Adalet Bakanı Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakan, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç ayrıca şu bilgilendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-yumakli-son-duruma-iliskin-bilgi-verdi-halihazirda-3-ilimizde-4-yangin-var-1098177666.html

bursa

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, bursa, orman yangını