Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç ayrıca 26... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T01:29+0300
2025-07-28T01:30+0300
yılmaz tunç
bursa
orman yangını
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098178161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad294068a1a2b7fcd2a4060ab46bc65b.jpg
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kontrol altına alınamayan orman yangınına dair bir gözaltı kararı geldi. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Adalet Bakanı Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakan, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç ayrıca şu bilgilendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-yumakli-son-duruma-iliskin-bilgi-verdi-halihazirda-3-ilimizde-4-yangin-var-1098177666.html
bursa
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098178161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37100bc6af9d2f5c7db7e14b0e5b5d4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, bursa, orman yangını
yılmaz tunç, bursa, orman yangını

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 1 şüpheli gözaltına alındı

01:29 28.07.2025 (güncellendi: 01:30 28.07.2025)
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Abone ol
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı yapan Adalet bakanı Yılmaz Tunç ayrıca 26 Haziran'dan bu yana yaşanan orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar 21 kişinin tutuklandığını belirtti.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kontrol altına alınamayan orman yangınına dair bir gözaltı kararı geldi. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Adalet Bakanı Tunç, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
Adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç ayrıca şu bilgilendirmede bulundu:

"26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi: 'Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var'
Dün, 23:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала