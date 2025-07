https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html

İngiliz medyası: Epstein davasında Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimler yer alıyor

Daily Mail gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Epstein’in yardımcısı Ghislaine Maxwell, ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche’a Epstein ile bağlantısı olan kişiler hakkında bildiği her şeyi anlattı.Kaynakların anlattığı üzere, listede aralarında ABD’li girişimci Elon Musk ve kardeşi Kimbal'ın yanı sıra teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiliz Prens Andrew'un da bulunduğu yaklaşık 100 iş insanı ve siyasetçi yer alıyor.Haberde, Epstein davasında bazı belgelerin gizlendiğini duyurarak kamuoyunda geniş yankıya yol açan kişinin Elon Musk olduğu fakat kaynaklara göre söz konusu belgelerde kendisinin de yer aldığı ifade edildi.Geçen hafta Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein'ın yardımcısı Ghislaine Maxwell ile birkaç görüşme yapmıştı. Epstein'ın asistanına soruşturmadaki işbirliği nedeniyle ‘sınırlı dokunulmazlık’ tanınmıştı.Daily Mail'e göre yetkililer, Maxwell'in güvenliğiyle ilgili artan endişeler nedeniyle kendisini Florida’daki federal hapishaneden başka bir yere nakletmeyi planlıyor. Gazeteye konuşan kaynak, “Davadaki tüm sanıklar ölüm tehditleri alıyor” açıklamasında bulundu.Todd Blanche'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile İskoçya'dan dönüşü sonrasında Maxwell'in cezasının hafifletilmesi veya affedilmesi konusunu görüşeceği ifade ediliyor.Jeffrey Epstein davasıEn küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

