https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/1098126951.html

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ortağı Maxwell görüştü: 'Hiç cevap vermeyi reddetmedi'

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ortağı Maxwell görüştü: 'Hiç cevap vermeyi reddetmedi'

Sputnik Türkiye

ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, seks ticaretiyle suçlanan Jeffrey Epstein'ın uzun süredir birlikte çalıştığı ortağı Ghislaine Maxwell ile görüştüğünü ve... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T04:38+0300

2025-07-25T04:38+0300

2025-07-25T04:39+0300

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jeffrey epstein

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Florida'da Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüştü. Avukatı, Maxwell'in sorulan tüm soruları yanıtlamak için tam bir gün harcadığını söyledi.Ayrıca Maxwell'in avukatı, toplantı sırasında hiçbir soruyu 'cevaplamayı reddetmediğini' ve herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığını söyledi.Blanche ise sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, Maxwell ile tekrar görüşeceğini bildirdi.Paylaşımında Blanche, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/epstein-belgelerinde-trumpin-adi-gecti-iddiasi-adalet-bakani-bondi-senatoda-ifadeye-cagrildi-1098120612.html

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abd, ghislaine maxwell, abd, adalet bakanlığı, jeffrey epstein