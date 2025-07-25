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ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ortağı Maxwell görüştü: 'Hiç cevap vermeyi reddetmedi'
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ortağı Maxwell görüştü: 'Hiç cevap vermeyi reddetmedi'
Sputnik Türkiye
ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, seks ticaretiyle suçlanan Jeffrey Epstein'ın uzun süredir birlikte çalıştığı ortağı Ghislaine Maxwell ile görüştüğünü ve... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T04:38+0300
2025-07-25T04:39+0300
dünya
abd
ghislaine maxwell
abd
adalet bakanlığı
jeffrey epstein
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Florida'da Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüştü. Avukatı, Maxwell'in sorulan tüm soruları yanıtlamak için tam bir gün harcadığını söyledi.Ayrıca Maxwell'in avukatı, toplantı sırasında hiçbir soruyu 'cevaplamayı reddetmediğini' ve herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığını söyledi.Blanche ise sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, Maxwell ile tekrar görüşeceğini bildirdi.Paylaşımında Blanche, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/epstein-belgelerinde-trumpin-adi-gecti-iddiasi-adalet-bakani-bondi-senatoda-ifadeye-cagrildi-1098120612.html
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abd, ghislaine maxwell, abd, adalet bakanlığı, jeffrey epstein
abd, ghislaine maxwell, abd, adalet bakanlığı, jeffrey epstein

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ortağı Maxwell görüştü: 'Hiç cevap vermeyi reddetmedi'

04:38 25.07.2025 (güncellendi: 04:39 25.07.2025)
© REUTERS / Jane RosenbergGhislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© REUTERS / Jane Rosenberg
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ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, seks ticaretiyle suçlanan Jeffrey Epstein'ın uzun süredir birlikte çalıştığı ortağı Ghislaine Maxwell ile görüştüğünü ve tekrar görüşeceğini söyledi.
Florida'da Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüştü. Avukatı, Maxwell'in sorulan tüm soruları yanıtlamak için tam bir gün harcadığını söyledi.
Ayrıca Maxwell'in avukatı, toplantı sırasında hiçbir soruyu 'cevaplamayı reddetmediğini' ve herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığını söyledi.
Blanche ise sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, Maxwell ile tekrar görüşeceğini bildirdi.
Paylaşımında Blanche, şu ifadeleri kullandı:
Bugün Ghislaine Maxwell ile görüştüm ve yarın kendisiyle görüşmeye devam edeceğim. Adalet Bakanlığı, öğrendiklerimiz hakkında uygun zamanda ek bilgiler paylaşacaktır.
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